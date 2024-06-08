 

В Сбере рассказали о ключевой роли инноваций в стратегии компании

08.06.2024, 15:55, Разное
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В рамках ПМЭФ старший вице-президент и руководитель блока “Технологии” Сбербанка Кирилл Меньшов подчеркнул важность инноваций в стратегии компании. Он отметил, что они являются основой для развития и внедрения передовых технологий при устойчивом росте бизнеса.

Технологии играют ключевую роль как в настоящем, так и в будущем. Особое внимание уделяется импортозамещению, учитывая нестабильность в отношениях с западными поставщиками. В настоящее время российские компании успешно адаптируются к этой ситуации, предоставляя пользователям альтернативы зарубежных решений, такие как видеоконференции и мессенджеры.

Меньшов подчеркнул важность подготовки к новым вызовам и стабильности в работе технологий. Это может быть незаметно для клиентов, но критично для бизнеса.

В долгосрочной перспективе развитие искусственного интеллекта рассматривается как важный элемент трансформации бизнеса. Меньшов утверждает, что использование искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения может революционизировать этот процесс.

Использование искусственного интеллекта уже меняет креативную индустрию и требует перестройки производственных процессов и обучения персонала.

Меньшов также отметил, что компании, успешно адаптирующиеся к использованию искусственного интеллекта, повысят свою эффективность.

На сегодняшний день компании сфокусированы на нескольких направлениях улучшения искусственного интеллекта, таких как расширение функционала, повышение сложности моделей и достижение автономности.


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