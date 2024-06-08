 

Правительство рассматривает возможность перехода с кириллицы на глаголицу

08.06.2024, 15:33, Разное
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В правительстве подготовили для обсуждения черновик законопроекта о переходе с кириллицы на более древнюю глаголицу.

Глаголица была изобретена тоже Кириллом и Мефодием, но распространения не получила.

Авторы идеи полагают, что мы живём «в непростое время, когда Россия сталкивается с небывалыми вызовами». В этих условиях следует «с утроенной силой» отстаивать свой суверенитет и культурную идентичность.

– В кириллице множество букв визуально совпадают с латинским алфавитом: А, В, С, Е, Н, К, М, О, Р, Т, Х. Это размывает её значимость и самобытность. В глаголице же подобных совпадений нет, поэтому она позволит подчеркнуть уникальность нашего исторического пути и традиций, – говорится в презентации черновика.

Идею поддерживают и в Церкви – в аппарате синода напомнили, что первые славянские богослужебные книги были записаны именно глаголицей. Если переход на новую письменность одобрят чиновники из различных ведомств во время общественного обсуждения, практическое внедрение глаголицы может стартовать с 2026 года. До 2035 года кириллицу планируется использовать параллельно, чтобы переход был плавным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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