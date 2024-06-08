Вселенная замышляет что-то необычное: Таро-прогноз с 10 по 16 июня 2024

В период с 10 по 16 июня картой недели стала пятерка жезлов. Данный аркан предупреждает нас, что Вселенная замышляет нечто необычное. Это значит, что высшие силы будут благоволить спонтанным действиям. Энергия карты идеально подходит для самосовершенствования, а негатив, исходящий от окружающих, будет подавляться. Подробный Таро-прогноз для своего знака зодиака читайте далее.

Овен: король жезлов

На этой недели Овнам стоит акцентировать внимание на своих лидерских качествах. Король жезлов не только олицетворяет харизму и власть, но и призывает человека вдохновлять окружающих. Проявив решительность, представитель огненной стихии сможет заметно приблизиться к поставленной цели.

Во второй половине недели будет мудро поставить свои желания на первое место, даже если это будет сулить конфронтацию с окружающими. Защитив собственные границы и личные интересы, вы обратите на себя внимание госпожи Фортуны, после чего вам будет везти как в мелочах, так и в глобальных вещах.

Телец: страница пентаклей

Тельцам в ближайшие 7 дней следует сосредоточиться на практическом планировании или обретении полезных знаний. Аркан сулит новые начинания в материальной сфере, поэтому важно уделять больше внимания финансам и карьере. Поверив в свои силы, вы заложите прочный фундамент для будущего успеха.

Ближе к выходным Тельцам выпадет возможность познакомиться с новыми людьми, которые окажутся открыты умом и сердцем. Для деловых людей это может обернуться выгодными взаимоотношениями, а романтические натуры начнут бурный роман. Чтобы произвести впечатление на партнера, проявляйте искренность.

Близнецы: «Влюбленные»

Старший аркан указывает представителям стихии Воздуха на необходимость совершить осмысленный выбор. Также карта олицетворяет согласованность, партнерство и гармонию. Настала пора наладить отношения с соратниками и вместе составить план для достижения больших целей.

Помните, что некоторые решения могут резонировать с вашими подлинными желаниями. Постарайтесь найти баланс между тем, что говорит вам сердце и разум. В отношениях с любимым человеком не бойтесь показывать свои эмоции, ведь это поможет найти решение многих проблем.

Рак: восьмерка кубков

А вот Раку следует отпустить все то, что ему больше не служит, и сосредоточиться на личной самореализации. Восьмерка кубков символизирует уход от старого и обретение нового смысла в жизни. Такой переход может оказаться эмоциональным, но он необходим для дальнейшего развития.

Еще Раку следует научиться доверять своей интуиции. Именно шестое чувство окажет большую помощь на пути к личностному росту. Вполне возможно, что подсознание давно подсказывает вам, какой выход из сложной ситуации является самым лучшим, однако вы его игнорируете.

Лев: «Отшельник»

Старший аркан призывает Льва найти время для самоанализа, после чего уединиться и скорректировать планы на будущее. «Отшельник» в раскладе также символизирует духовное просветление, следовательно, будет не лишним почитать религиозную литературу или мемуары философов.

Льву не стоит забывать и о том, что для принятия взвешенного решения необходимо иметь ясный ум. Если сознание ваше затуманено страхами и переживаниями, то воздержитесь от любых опрометчивых шагов. Лучше найдите место, которое будет обладать умиротворяющей энергетикой, и проведите в нем какое-то время.

Дева: «Колесо Фортуны»

На этой неделе Девам следует приготовиться к глобальным переменам. Не все они окажутся позитивными, но это не значит, что нужно игнорировать изменчивость жизненных циклов. «Колесо Фортуны» символизирует судьбу, карму и прочие вещи, от которых не получится сбежать или спрятаться.

Лучший план действий на ближайшие 7 дней: довериться течению жизни и открыться новым возможностям. Рано или поздно удача повернется к вам лицом. Дождитесь этого момента, после чего не упустите возможности, которые дарует вам судьба.

Весы: пятерка пентаклей

Весам в период с 10 по 16 июня предстоит искать поддержку среди близких людей. Чтобы решить проблемы, обратите внимание на свои недостатки и постарайтесь от них избавиться. Худшей привычкой для вас станет неуверенность в собственных силах. Именно это чувство приводит к тому, что вы упускаете ценные возможности.

Есть и хорошие новости: в трудные времена вы можете рассчитывать на поддержку друзей и родственников. Также огромный вклад в решение трудностей внесет вторая половинка (для тех, у кого она есть). А вот жаловаться на проблемы детям не нужно, поскольку помочь они вам не смогут.

Скорпион: туз мечей

На этой неделе Скорпиону следует принять правду, от которой он долгое время убегал. Туз мечей символизирует ясность ума, новые идеи и творческие порывы. Чтобы преодолеть жизненные путаницы, иногда достаточно просто научиться смотреть на вещи ясно, а не через призму иллюзии.

Также аркан напоминает, что для достижения сложных задач необходимо использовать весь свой интеллект. Если вы чувствуете, что знаний в голове недостаточно, то обратитесь за помощью к книгам или мудрому наставнику в лице представителя старшего поколения.

Стрелец: «Маг»

В эту седмицу Стрельцам стоит использовать весь свой творческий потенциал. Старший аркан «Маг» благоволит тем, кто проявляет изобретательность и мастерство, а также нестандартно смотрит на привычные вещи. Если вы давно мечтали заняться творчеством, то сейчас для этого самое подходящее время.

Даже самые неожиданные идеи, что возникнут в голове Стрельца на этой неделе, могут создать будущее, о котором представитель стихии Огня всегда мечтал. Позвольте себе отойти от общепринятых норм, и тогда вы без проблем сможете изменить свою жизнь к лучшему.

Козерог: «Повешенный»

А вот Козерогу стоит запастись терпением, а также рассмотреть возможность применения новых жизненных перспектив. Старший аркан «Повешенный» является символом прозрения и отстранения от всего, что утратило актуальность. Настала пора впустить в жизнь перемены, о которых вы давно мечтали!

Не стоит пытаться вмешаться в грядущие события, иначе они обретут неблагоприятный ход. Просто научитесь смотреть на происходящую ситуацию под другим углом. Это поможет вам не только быстро адаптироваться, но и обрести полезные навыки.

Водолей: десятка кубков

Водолею в ближайшие дни стоит отыскать радость в общении с близкими людьми. Десятка кубков благоволит тем, кто стремится к счастливой семейной жизни или гармонии в отношениях с друзьями. Старайтесь больше доверять словам близких и не пренебрегайте их помощью в трудную минуту.

Чувство общности способно не только принести удовольствие, но и материальную выгоду. Если вы испытываете проблемы финансового характера, то просто скажите об этом родственникам или друзьям. Можете не сомневаться, что они с удовольствием вам помогут как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Рыбы: рыцарь мечей

Карта рекомендует представителям стихии Воды не бояться совершать решительных шагов во вторую неделю июня. Быстрые действия в совокупности с большими амбициями помогут продвинуться по карьерной и социальной лестнице. Научитесь принимать решения быстро и не сомневаться в своем выборе.

Категорически не рекомендуется провоцировать скандалы и споры, а также принимать участие в делах, которые могут навлечь беду. Кармические атаки на этой неделе могут оказаться очень сильными. Добивайтесь поставленных задач честно и не желайте зла окружающим.