 

Microsoft изменяет настройки функции Recall в Windows 11

08.06.2024, 14:50, Разное
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Microsoft решила ответить на опасения пользователей относительно конфиденциальности, внесши изменения в функцию Recall для операционной системы Windows 11. Эта функция, которая создает пользовательскую историю работы за компьютером путем автоматического создания скриншотов, теперь будет отключена по умолчанию, как пишет The Verge.

Паван Давулури, руководитель подразделения Windows, отметил, что новая функция Recall будет доступна на ноутбуках Copilot Plus PC, которые скоро поступят в продажу. Изначально Microsoft планировала включить Recall по умолчанию, однако теперь пользователи получат возможность выбора: включить или оставить эту функцию искусственного интеллекта выключенной.

Для использования Recall пользователи должны будут авторизоваться через систему Windows Hello, что обеспечит дополнительный уровень защиты. Это потребует предоставления биометрических данных или PIN-кода для доступа к функции. Давулури подчеркнул, что доступ к истории и поиску в Recall будет возможен только после подтверждения личности владельца ПК, что должно предотвратить несанкционированный доступ к данным.

Microsoft также заявила об улучшенной защите данных, создаваемых функцией Recall, включая зашифровку методом “точно в срок”, которая будет защищена системой безопасного входа Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS). Это означает, что скриншоты будут доступны только после аутентификации пользователя, а база данных поисковых индексов будет зашифрована. Кроме того, нововведение будет доступно только на компьютерах Copilot+PC, оснащенных криптографическим процессором Pluton, что обеспечит высокий уровень защиты персональных данных.

Эксперт по кибербезопасности Кевин Бомонт выявил уязвимость в хранении информации в незашифрованном виде в начале июня. Это могло бы дать хакерам доступ к истории всех действий пользователей. По всей видимости, Microsoft пересмотрела методы хранения и доступа к базе данных Recall, чтобы предотвратить подобные инциденты.


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