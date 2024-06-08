Google добавила в Android функцию слежки за детьми на карте с помощью смартфона

Google обновила приложение “Найти устройство”, добавив в него возможность отслеживания местоположения детей через их смартфоны. Эту информацию передает портал 9to5Google.

В новой версии приложения появится отдельная вкладка “Устройства семьи”, где будут отображаться устройства детей, находящихся под родительским контролем и использующих Android. Родители смогут видеть местоположение ребенка и его смартфона на карте в режиме реального времени, а также остаток заряда батареи и другую информацию, просто нажав на устройство ребенка на своем смартфоне.

Это позволит родителям отслеживать местоположение своих детей без использования дополнительных приложений или устройств, таких как Apple AirTag или детские часы.

На данный момент функция находится на стадии тестирования и ожидается, что она станет доступной всем пользователям в ближайшие недели.