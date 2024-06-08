Терапевт Драпкина: состояние кишечника влияет на риски болезней сердца и печени

Главный терапевт РФ Оксана Драпкина подтвердила, что состав кишечного микробиома влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Российские исследователи активно изучают, как состояние кишечника воздействует на общее здоровье человека и отдельных органов. Исследователи отмечают, что понятие “микробиом” охватывает все микроорганизмы тела, не только в кишечнике, но и в других местах. Тем не менее, кишечная бактериальная флора играет ключевую роль, поскольку здесь сосредоточено до 80% иммунных клеток. Как пишет “МК”, состав кишечного микробиома влияет на пищеварение, психическое здоровье и интеллект.

Микробиом человека затрагивает все аспекты жизни. Вредоносные бактерии способствуют развитию заболеваний, в то время как полезные защищают от патогенов и препятствуют их размножению; состав микробиома может даже влиять на склонность к ожирению. Оксана Драпкина заявила, что влияние микробиоты на сосудистые патологии является установленным фактом. В организме существует так называемая ось “кишечник–сердце”. Размножение патогенных бактерий в кишечнике тесно связано с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

Ученые подчеркивают, что синдром избыточного бактериального роста в кишечнике повышает риски сердечных и печеночных заболеваний. Этот синдром выявлен у людей с проблемами сердца и печени. Оксана Драпкина сообщила, что все больше людей страдают от НАЖБП или жировой печени, что увеличивает риск фиброза, цирроза и рака печени даже у тех, кто не употребляет алкоголь. Это связано с активностью кишечных бактерий, вызывающих системное воспаление, в частности, с чрезмерной активизацией бактерии кандида у пациентов с НАЖБП.