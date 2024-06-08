Трамп рассказал о своём казачьем происхождении

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе рассказал о неизвестной странице своей семейной истории. Оказалось, что политик приходится праправнуком казачьему полковнику Ивану Турчанинову, который в середине XIX века переехал в США.

«Мой предок был казаком, который перебрался в Нью-Йорк, купил тут ферму, а в годы Гражданской войны воевал на стороне Севера и дослужился до генерала. Говорят, своей удалью и лихостью я пошёл именно в него», – сказал Трамп.

45-й президент США пообещал в ближайшее время опубликовать на своём сайте полное генеалогическое древо Трампов. Кроме казаков среди предков политика были англичане, немцы, шотландцы, шведы, сербы и лезгины.

«Моя жена шутит, что она, будучи словенкой, полюбила меня как раз за мои славянские корни. Но я скажу честно, когда был в России, ощущал себя как дома», – завершил своё выступление Трамп.

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