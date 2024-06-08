 

Эндокринолог предупреждает, что некоторые продукты могут усилить неприятный запах пота

08.06.2024, 12:35, Разное
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Эндокринолог Зухра Павлова предупреждает, что некоторые продукты могут усилить неприятный запах пота и стимулировать потоотделение. Мороженое, сладкие молочные продукты, выдержанный сыр, специи, копчености, кофе и пищевые добавки могут спровоцировать этот эффект.

Павлова объясняет, что сахар, присутствующий в поту, становится пищей для бактерий, что активизирует их жизнедеятельность и порождает неприятные запахи. Кроме того, лишний вес усиливает пот, так как тело испытывает большее усилие при его переноске.

Изменение запаха пота также может свидетельствовать о проблемах с гормональным фоном или заболеваниях. Если пот стал более интенсивным или начал появляться по ночам, следует обратиться к врачу для консультации.

Помните, что здоровое питание и поддержание оптимального веса могут помочь уменьшить неприятный запах пота и улучшить общее состояние организма.


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