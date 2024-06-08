Объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 г вдвое превысил показатели 2023 г

Объем DDoS-атак на порталы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году удвоился по сравнению с 2023 годом, заявил генеральный директор ГК “Солар” Игорь Ляпунов. Кибератаки были успешно отражены, пишет РИА Новости.

По словам Ляпунова, порталы форума столкнулись с массовым DDoS-воздействием в объеме около 200 тысяч вредоносных запросов в секунду. Этот объем, хоть и выше показателей 2023 года, не является самым высоким на текущий момент. Генеральный директор также подчеркнул, что все кибератаки на инфраструктуру ПМЭФ были отражены, и не повлияли на работоспособность ресурсов форума.

Представитель Solar JSOC ГК “Солар” Владимир Дрюков ранее сообщил, что 40% всех DDoS-атак, отраженных экспертами по информационной безопасности с начала 2024 года, были направлены на организации в Москве.

По данным экспертов “Солара”, за первые пять месяцев 2024 года на российские компании было совершено 265 тысяч DDoS-атак, что составляет почти 90% от общего числа атак за весь 2023 год.

Также стало известно, что за последние несколько дней в РФ подверглись хакерским атакам более 300 компаний.