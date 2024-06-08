Врач Баранова: зуд и кожные заболевания могут оказаться неочевидным признаком отказа почек

Почки играют важную роль в работе нашего организма, являясь своеобразной “фильтровальной станцией”. Они не только отвечают за удаление отходов из крови, но и регулируют водно-электролитный баланс и гормональный фон. Когда почки испытывают проблемы, наш организм может отправлять нам сигналы, которые не всегда легко распознать.

Одним из неочевидных признаков проблем с почками могут быть кожные заболевания и неприятный запах изо рта, пишет врач Ирина Баранова. Кроме того, среди возможных симптомов могут быть:

– Постоянная усталость, апатия;

– Металлический привкус во рту;

– Плохая переносимость холода, холодные конечности;

– Когнитивные проблемы: затруднения с концентрацией внимания, забывчивость;

– Боли в пояснице и мышечные спазмы;

– Повышенное артериальное давление и шум в ушах.

В случае проявления этих симптомов, важно обратиться к врачу для дальнейшего обследования и консультации. Наши органы могут говорить нам о проблемах заранее, и важно уметь распознавать их сигналы.