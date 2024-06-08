Мнение: Пушки, но не за счёт масла, или почему Запад проиграл

Вчера наш президент произнёс программную речь на ПМЭФ (ссылка). Модератором сессии был Сергей Караганов, знаменитый своей концепцией превентивного ядерного удара, так что наблюдатели несколько встревожились. Встревожились рано — Россия пока что будет вредить Америке иначе. Путин официально заметил, что Россия подумает над поставками оружия врагам США.

Впрочем, поставки оружия врагам США мы с Кримсональтером будем обсуждать в воскресенье, в Клубе Зелёной Свиньи. Небольшой спойлер: американцы начнут визжать, как алфавит-активисты, уже на этапе поставок русских ракет хуситам и Хезболле, так как Израиль для американских политиков — приоритет номер один. (На всякий случай напомню: Израиль предпринял за последние два года ряд крайне агрессивных действий против России, так что если у нас и есть моральные обязательства в конфликте вокруг сектора Газа, то скорее по отношению к арабам). При этом Израиль — всего лишь одна из болевых точек США, есть и другие. И помешать России вооружать партнёров по коалиции американцы не могут — рычагов воздействия на Россию у США нет.

Таким образом, нажимать на красную кнопку пока что рано, у нас есть более дешёвые способы заставить американских политиков приплясывать от бессильной злости.

Вернёмся к выступлению Путина. Наш президент говорил не о танковых клиньях и ядерных ракетах, а по большей части про всякие неромантичные материи — с кем мы торгуем, какой у нас состав экспорта и импорта, экономики каких стран растут быстрее других. У нас, например, рекорд по мясу: едим по 80 килограмм мяса в год, что вдвое больше, чем в среднем по миру. Мясом при этом обеспечиваем себя сами, на 100%.

Обратите внимание на кардинальную смену государственной стратегии по сравнению с советскими временами. В ту эпоху все ресурсы государства были направлены на большую политику и на мегапроекты, тогда как нужды обычных людей — то же мясо, например — шли по остаточному принципу. Сейчас, напротив, государство по максимуму вкладывается в людей: даже в условиях, когда многие требуют затянуть народу пояса и заставить его потерпеть.

В апреле был небольшой скандал: некий депутат публично возмутился, что главной ценностью для молодёжи является жизнь (ссылка). Не хочет молодёжь геройствовать, как Павка Корчагин, строивший железную дорогу босиком: хочет комфорта и сытой жизни, в том числе лично для себя. Большое огорчение для тех наших сограждан, которые видят себя в мечтах комиссарами, удовлетворяющими личные амбиции за счёт страданий миллионов россиян.

В качестве ответа депутату ВЦИОМ провёл опрос, в котором снова задал вопрос о ценностях, но уже не молодёжи, а гражданам всем возрастов. Опрос показал, что главная ценность нашего народа, с серьёзным отрывом — человеческая жизнь. А два последних места в списке ценностей заняли… коллективизм и «приоритет духовного над материальным» (ссылка 1, ссылка 2). Пожалуй, для любителей чужих страданий «ради великой цели» это приговор.

Россия выздоравливает от долгого морока. Партия «военного коммунизма» с её лозунгами «пушки вместо масла» и «сегодня в мясе потребности нет» проиграла.

У нас есть два исторических примера — как надо, и как не надо делать.

Правильно сделал Китай. В 1978 Дэн Сяопин с товарищами рассудили так: никакого коммунизма в нищем обществе быть не может, так как коммунизм предполагает материальное изобилие. Следовательно, надо сначала создать материальное изобилие, а потом уже думать про построение коммунизма. Ну а материальное изобилие — это защита прав частной собственности, рыночная экономика и капитализм. Когда-нибудь потом, через 300 лет, когда у каждого китайца будет обед из 10 блюд и личный самолёт, можно будет осторожно переходить и к коммунизму.

Неправильно сделал СССР. После смерти Сталина у Хрущёва открылось окно возможностей: он мог восстановить НЭП, накормить людей, постепенно вернуться к здоровому капитализму. Вместо этого Хрущёв и Брежнев продолжили строить коммунизм, напирая на коллективизм (надо работать за пайку ради коллектива) и приоритет духовного над материальным (надо работать за пайку ради помощи дружественным африканским людоедам).

Однако принудительный труд неэффективен, поэтому мы отстали от Запада технологически и экономически — даже элементарное зерно Советскому Союзу приходилось закупать в Канаде. Как итог, США купили нас за жевательную резинку, так как разница в уровнях жизни была уж очень большой. Обратите внимание: США не делали в 1980-х резких движений, не убирали еду с полок, не говорили простым американцам, что «надо потерпеть». США делали нечто противоположное — жили нормальной капиталистической жизнью, позволяя гражданам повышать свой достаток, заботиться о самих себе.

В 2022 году США и Британия попытались повторить успешный трюк, надеясь, что Россия не выучила как следует трагические уроки 20-го века. Наши западные оппоненты планировали, что после перехода колониального конфликта в тёплую фазу Россия выберет «пушки вместо масла», проведёт тотальную мобилизацию, а также резко вздёрнет налоги, конфискует у частников предприятия и, вообще, встанет на гибельные военные рельсы. Дальше по плану Запада должен был повториться сценарий позднего СССР: экономический крах, тотальное недовольство общества, протесты и, как итог, добровольное харакири в виде оранжевой революции образца 2014 или, что было бы ещё лучше для Запада, образца 1917 года.

План Запада провалился, так как наши элиты пошли по сценарию «пушки, но не за счёт масла». Всплески «бестолковщины» были, однако в итоге элиты во главе с Путиным всё же выбрали нормальность, то сохранили нормальный режим работы бизнеса, полные полки супермаркетов, стабильный рубль, открытые границы и так далее. Элитарии, требовавшие принести экономику в жертву ради немедленных «танков во Львове», растеряли огромную долю своего влияния, их неоформленная официально партия резко ослабла и постепенно вытесняется из большой политики.

Итоги на табло. Россия обогнала Японию и стала четвёртой экономикой мира. Запад, который планировал сломать нас изнутри, спровоцировав на «мобилизационную экономику» и тому подобные самоубийственные действия, проиграл — ему пришлось перейти от блицкрига к войне на истощение, на которую у него в нынешней политической конфигурации уже не хватает ресурсов.