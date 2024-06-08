 

Боярыня Мизулина спасла от разврата и потери нравственности тысячи дворянских гнёзд

08.06.2024, 11:33, Разное
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Председательница Морально-нравственного приказа, боярыня Екатерина Михайловна Мизуллина на приёме по случаю Дня нравственности глашатайствовала перед Государём с докладом о принятых аффирмациях и акциях по защите правильного поведения на Руси. 

С каждым оборотом минутной стрелки курантов бояре всё более рукоплескали докладчице, неистово восхищаясь проделанной ей и её опричниками работой. На протяжении полутора часов зачитывались названия трактиров, кабаре и варьете, посещённых моралеборцами, и описание непотребных акций, ими предотвращённых. 

«В одном трактире возомнивший себя боярином холоп надел на свой уд носок. Стало дурно не только мне, но даже стакану, из которого мы вынуждены были пить богомерзкий виски», – сказала боярыня. 

Труженики Приказа нейтрализовали порядка двух сотен пошлых сценических действий, включая сатанинские танцульки. Досталось из уст боярыни Мизулиной даже директрисе Барвихинской консерватории – боярыне Бузовой. 

«Боярыня, хоть лепа и червлёна, да бровми союзна, но отроков соблазняла непристойными движениями и позами», – добавила возглавительница Приказа.

Государь поблагодарил боярыню за работу, но пожурил её за излишнюю настойчивость: «Спасибо вам, боярыня Мизулина, за проделанную работу, но боярыню Бузову не трожьте – она нравится подданным, а я всегда прислушиваюся к чаяниям народа».

По окончании мероприятия бояре отправились чаёвничать. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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