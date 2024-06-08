Эндокринолог поделилась своими секретами поддержания формы

Эндокринолог Мариам Алиева поделилась своими секретами поддержания формы. Важнейшую роль, по ее словам, играет завтрак, который обеспечивает энергией на целый день и помогает избежать вредных перекусов.

Алиева отметила, что питание сильно влияет на гормональный фон. Она подчеркнула, что ожирение часто связано с неправильным питанием, включая фастфуд и газированные напитки, которые могут вызвать сбои в работе поджелудочной железы. Для борьбы с лишним весом врач советует изменить образ жизни, обратить внимание на режим сна и бодрствования, а также правильно сбалансировать рацион, не пропуская завтрак и обед, а вечерний прием пищи лучше сделать легким.

Белковая пища, такая как куриная грудка, индейка, рыба и творог, способствует чувству сытости и восстановлению мышц. Овощи, такие как брокколи, кабачки, салатные листья, помидоры и огурцы, богаты витаминами и клетчаткой. Здоровые жиры, такие как авокадо, оливковое масло и орехи, помогают контролировать аппетит.

Примеры легких ужинов включают гриль из куриной грудки с овощным салатом, запеченную рыбу с брокколи, творог с зеленью и огурцами, а также салат с индейкой и авокадо.