Министр Шадаев: отсрочка от армии в IT без высшего образования «не обсуждается»

Глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул на Петербургском международном экономическом форуме, что не будет обсуждаться отсрочка от службы в армии для IT-специалистов без высшего образования. Форум, проходивший с 5 по 8 июня 2024 года, был посвящен различным аспектам мировой экономики, включая технологические трансформации и социальное развитие. Важной темой стало формирование новых центров роста.

Согласно сообщениям от 22 января, молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях, могут подавать заявки на отсрочку от службы в армии через “Госуслуги”. Однако для этого необходимо отработать не менее 11 месяцев до начала призыва и иметь высшее образование по одной из специальностей из утвержденного перечня правительством.