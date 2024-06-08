Bloomberg – премьер Дании «шокирована» совершённым на неё нападением

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В столице Дании совершено нападение на премьер-министра страны Метте Фредериксен пишет Bloomberg со ссылкой на заявление канцелярии. Глава датского правительства «шокирована» произошедшим, а злоумышленник задержан.



AP

В Копенгагене на премьер-министра Дании Метте Фредериксен совершил нападение неизвестный, пишет Bloomberg со ссылкой на канцелярию главы датского правительства. В официальном сообщении указано, что злоумышленника задержала полиция.

Офис Фредериксен добавляет, что она «была шокирована» произошедшим, однако отказался уточнять, потребовалась ли ей медицинская помощь.

По информации местных СМИ, свидетель видел, как телохранители уводили премьера с места нападения, однако не заметил никаких видимых повреждений.