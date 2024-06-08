 

Чтобы получить паспорт хорошего русского, придётся сдать экзамен на знание истории ФБК

08.06.2024, 9:33, Разное
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В процедуру получения паспорта «хорошего русского» внесут изменения – помимо клятвы верности, заявителям придётся сдать экзамен на знание истории Фонда борьбы с коррупцией* и биографии его основателей.

– Ещё Черномырдин говорил: что бы не взялись строить, получается всё равно КПСС. А мы намерены эту тенденцию переломить, – говорит председатель фонда Мария Певчих. – Сейчас в российских школах детей заставляют учить биографии Володина, Патрушева, Шандыбина и других функционеров режима, хотя они никакого внимания не заслуживают. Кто заслуживает, я думаю, объяснять не надо.

По словам Певчих, россиянам, которые не могут показать на карте «волковские места» или назвать хотя бы 10 самых популярных видео ФБК на YouTube, в России будущего делать нечего, а следовательно, и паспорта им выдавать не надо. В то же время для лояльных сторонников в ближайшее время планируется ввести статус «кандидата на получение паспорта хорошего русского» с установкой минимального кандидатского стажа, а также создать детскую и молодёжную организации.

* организация внесена в реестр экстремистских в России

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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