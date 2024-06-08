Аргентинский политик заявил о встрече с инопланетянами

У политиков редко происходят события, достойные сюжетов научной фантастики, но заместитель мэра Кордовы Хавьер Претто, привлек внимание общественности своим недавним откровением о встрече с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Во время телеинтервью Претто рассказал о случае, который произошел около десяти лет назад, когда он занимал пост мэра города Ла-Карлота. По его словам, тибетский монах пригласил его и группу друзей на гору Уриторко, чтобы «увидеть особых существ». Стоя на вершине, они стали свидетелями появления пяти светящихся овалов, которые парили в воздухе около 15 минут, а затем исчезли.

Этот инцидент оставил неизгладимое впечатление на Претто, причем настолько, что он решил повторить путешествие, на этот раз в компании своего сына. Их следующей целью стала гора Серро Альфа, где, по словам Претто, они наблюдали «внеземной город». Он описал видение двух городов, один из которых, по его словам, был порталом, «входом в центр Земли».

Эта история вызвала бурные обсуждения среди экспертов и любителей НЛО. Скептики могут отмахнуться от этих рассказов как от фантазий, но для тех, кто верит в возможность контакта с другими цивилизациями, слова Претто звучат как подтверждение их убеждений. Ведь не так давно идея о существовании НЛО казалась чем-то из области фантастики, а теперь правительства и научные организации открыто признают их реальность.