Рупор кремлевской пропаганды: Мобилизации не будет

Путин о ходе СВО.

1. Мобилизации в России не будет. С января по май в ВС РФ добровольно записалось еще 160 000 человек.

2. Россия добьется победы. Без ядерного оружия. Ядерных испытаний пока не будет.

3. Власть на Украине не легитимная. Зеленского заменят.

4. Переговоры по Украине могут быть на базе "Стамбула" с учетом текущей ситуации на ЛБС.

5. Государственная идеология противоречит конституции страны.

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