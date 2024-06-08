Рупор кремлевской пропаганды: Бой в Соколе. 05.06.2024
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Бой в Соколе 5 июня 2024.
БТР-82А ВС РФ с десантом на броне врывается на полном ходу на восточную окраину Сокола.
Напарывается на БМП M2A2 ODS "Брэдли", которая с ходу открывает огонь по БТРу. Машины сходятся на пистолетной дистанции (среди личного состава десанта есть потери), после чего мехвод уводит поврежденный БТРза домики в центральной части Сокола.
Далее вражеская "Брэдли" подрывается на установленной на дороге мине, после чего экипаж сбегает из поврежденной машины, которую потом добивают артиллеристы.
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Источник: Colonel Cassad
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