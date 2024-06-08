Мнение «аналитика»: Об ударах милосердия… Путин всё правильно делает?

Украинская #власть сделала выговор британской «Financial Times» за распространение кремлёвских нарративов. Газета неосторожно заявила, что выбито уже больше половины украинской энергетики, а по подсчётам Минэнерго — только 48%, и нечего сеять панику! Тем более, что до зимы, когда по прогнозам FT миллионы украинцы будут часами сидеть без тепла и света, доживут не только лишь все.

Не суть важно, кто более прав в этом споре. Важнее другое…

Удары по энергетической инфраструктуре, от которой запитываются объекты украинского ВПК, #Россия наносит очень вежливо — то есть, аккуратно и милосердно. Когда на дворе тепло и светло, а на календаре есть время подготовиться к зиме. Генераторов купить. Дизтоплива запасти. Дров нарубить хотя бы.

Удары милосердия, в общем-то…

На Западе такого «гнилого гуманизма» не понимают и считают Россию слабой. Вот если бы она бомбила тот же Харьков, как англичане и американцы — Дрезден в 1945-м, это было бы почётно и уважаемо. Ибо по правилам. По западным правилам, которые он сейчас любой ценой пытается отстоять.

Или, скажем, если бы Россия в ходе СВО действовала бы примерно так же, как американцы в Ираке… Те, как все помнят, ради «освобождения» иракцев от диктатуры Саддама Хусейна отправили к гуриям 600 тыс. чел., среди которых военными были только 8-10 тыс. чел. Для сравнения: цивильных украинцев, согласно данным ООН, с начала кризиса погибло около 10 тыс. чел при потерях ВСУ только убитыми в 150-300 тыс. чел. Но непонятен такой гуманизм западным лидерам.

А если бы российский министр иностранных дел Сергей Лавров ещё и на Совбезе ООН предварительно потряс бы пробиркой со стиральным порошком, то претензий к Москве вообще не было бы: это ведь также по правилам. Но Владимир #Путин, к сожалению, ограничился только расширенным заседанием Совбеза России. Не понял за четверть века пребывания у власти, что демократия — это прежде всего процедура, а не какой-то там гуманизм и уважение права на #жизнь.

Вот за эту мягкотелость, собственно говоря, Россию и прессует по полной программе коллективный Запад?

Но ведь если не по «правилам», а по совести, так и всё правильно Владимир #Путин делает?

—