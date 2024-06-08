Мнение: Кто восстановит Украину

Очень интересный обзор Глеба Кузнецова по перспективам “украинского восстановления”. Я вот как-то упустил, что на Украине еще и – под давлением Великобритании прежде всего (а вы спрашиваете, кто на самом деле заправляет Украиной!) – отменили “советский Трудовой Кодекс). Много интересных деталей:

“Июньское мероприятие в Лондоне по “послевоенному восстановлению” Украины породило кучу экспертных материалов, как комплиментарных (“тысячи компаний”, “все восстановят!”, “Украину ждет блестящее будущее!”), так и критических – в них эксперты (как правило левые) вглядываются в блеску будущего, которое “ждет”.

Любопытная статья итальянского политолога-социалиста Томаса Фаци “Капиталисты кружат вокруг Украины”. Классическая марксисткая оптика объясняет разного рода странности и неувязки происходящего лучше других описательных моделей.

Что видит Фаци?

Пока налогоплательщики видят в телевизорах политическую картину событий на Украине, призванную убедить их в рациональности дорогостоящей помощи (“это поможет избежать больших смертей и разрушений”), мотивы большого капитала иные – максимизация разрушений и потерь. В долгом, кровавом и разрушительном конфликте – существенный экономический интерес.

Для ВПК это позволит заместить “потраченное оружие” в арсеналах новым и дорогим (т.е. подбитый Леопард и Брэдли или потенциально сбитый F16 – не “плохая”, а хорошая новость для производителей. Как и потраченное максимальное количество боеприпасов включая кассетные, дальнобойные ракеты и прочее по списку “новинок поставок”).

Еще – “расчистка” территории во всех смыслах.

Чем больше разрушений, тем больше придется реконструировать. (Старая советская инфраструктура – не капиталоемка, она никому не нужна. Чем больше ее “поломают” – тем, больше и дороже работы по созданию новой. См. кейс Каховской плотины, который оказывается рационально выгоден не столько “воюющим на фронте”, сколько потенциальным инвесторам).

Ведь еще один смысл – обесценивание активов. Расчищенное можно забрать максимально дешево. Меньше людей остается на территории, больше бесхозных земель, предприятий и “освободившейся” доли рынка, которые правительство готово отдать на любых условиях “за восстановление страны” – это все, как показала Лондонская встреча – вполне просчитываемая выгода. Кроме того, государство станет “дешевле” в плане социалки и налогов.

В результате инвестиции в Украину обещают уже сегодня огромные дивиденды при сравнительно небольших вложениях (к тому же, по плану, из кармана Россию). Ларри Финк – CEO BlackRock – открыто называет Украину будущим “маяком капитализма”, озаряюзим возможности для роста капитала, невиданные в историисовременной Европы. И маяк этот будет гореть тем ярче, чем больше “расчищено и обесценено”

Фаци описывает, как именно Украина сегодня удовлетворяет потенциальных инвесторов.

Среди пунктов украинского законодательства, наиболее беспокоивших западный бизнес, были мораторий на продажу с/х земель иностранцам с 2001 г. и советский по сути трудовой кодекс, восходящий к 1971 г.

Мораторий на продажу земель был отменен еще в 2020 г., когда МВФ предоставил Украине финансовую поддержку в размере $2,2 млрд в обмен на политические реформы. Всемирный банк заявил, что это “без преувеличения, историческое событие”. Сегодня земля в черноземной области дешевеет, а людей там становится меньше.

Трудовой кодекс продержался чуть дольше: поправки в него были введены в 2022 г. под прикрытием “нужд военного времени”. Они дают работодателям уникальную возможность менять условия трудовых договоров по своему усмотрению, вводить рабочую неделю до 60 часов или легко увольнять сотрудника. Отдельно любопытно, что информационная кампания по “продвижению” новых мер в общественном мнении адресно финансировалась Великобританией.

Другая – уже ориентированная вовне – программа “Advantage Ukraine” – передана полностью во внешнее управление.

Фактически предложение инвесторам выглядит так: “в центре Европы” – “дешевое государство”, новое трудовое право, сверстанное в пользу работодателей, неограниченный доступ на рынки, экономическая десуверенизация – Фаци, будучи левым экспертом, живописует это крайне неодобрительно.

А “смотрители маяка”: BlackRock и JP Morgan имеют возможность получить “ранний взгляд на возможные инвестиции”. То есть будут одновременно и стратегами, и подрядчиками, и регуляторами предстоящего освоения (Глеб Кузнецов)