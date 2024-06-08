 

Брэд Питт решил бороться с Анджелиной Джоли за детей до победного конца

08.06.2024, 3:50, Новости дня
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Трое старших детей пары – Мэддокс, Захара и Пакс – уже давно не используют фамилию Питт. В 18 лет Шайло также сменила фамилию на Джоли. Это решение глубоко расстроило Питта. Он обожает своих детей и хочет иметь с ними нормальные отношения. По мнению Питта, Джоли настроила детей против него.

Актер не обижается на детей за смену фамилии, но надеется, что они к нему вернутся. “После многих лет судебных баталий Брэд все еще не готов отказаться от своих детей. Но осознание того, что они отказываются от его фамилии, его расстраивает”, – сказал инсайдер.

Охранник Питта, Тони Уэбб, утверждает, что Джоли поощряла детей игнорировать актера во время встреч. По словам Уэбба, бывший сотрудник службы опеки Росс Фостер сообщил ему о подслушанном разговоре, в котором Джоли говорила детям избегать Питта.

Питт и Джоли были вместе десять лет, прежде чем поженились в 2014 году. Через два года после свадьбы пара объявила о расставании. С тех пор они продолжают судиться.

Несмотря на их юридические разногласия, Питт остается преданным отцом. Он надеется, что он и Джоли смогут найти способ поставить потребности своих детей на первое место и разрешить свои проблемы.


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