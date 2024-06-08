Мнение «аналитика»: О смешной сценке… Теперь за мир точно страшно?

На празднике в Нормандии американский президент Джо #Байден показал себя во всей красе. Он искал стул, не вовремя решил уйти с мероприятия, некстати вспомнил о 40-летнем знакомстве с российским президентом Владимиром Путиным — и это лишь часть из того, что попало в хронику и в СМИ. Тревогу бьют уже и во вполне лояльной американской Демпартии The New York Times, а республиканский Fox разносит «самоходного деда» в пух и прах.

Дошло до того, что…

…украинский президент Владимир #Зеленский не смог сдержать усмешки, глядя на то, как 81-летний глава Белого дома зачитывает протокольный текст по бумажке, словно советский генсек Леонид Брежнев. Причём не реальный, а тот самый, из доперестроечных анекдотов.

И это, быть может, не так уж и плохо: #юмор продлевает жизнь. Однако с ней как раз и могут возникнуть проблемы. Ибо Джо Байден признал, что решение одобрить удары Вооружённых сил Украины по территории РФ американским оружием может втянуть Запад в конфликт — но тут же назвал такой сценарий «маловероятным».

А ну, как он ошибается или заблуждается на сей счёт?

Или неправильно прочитал текст с бумажки?

Тогда ведь всем уже будет не до смеха?

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