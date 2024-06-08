Мнение: Письмо: “Шерочка с машерочкой”

Автор письма про выброшенный омлет написала фидбек на разбор ее письма. Многие авторы пишут фидбеки, некоторые пишут «вдогонку» (дополняют, поясняют, дискутируют с комментаторами), это вообще не в границах. В границах – писать полноценное продолжение истории или писать, что удалось поправить, учесть в результате разбора письма. Вот такой фидбек в границах, такой бывает интересно и полезно почитать. Интересно, как истории развиваются, продолжаются, интересно, как разруливаются простые и сложные конфликты.

sulphuric_acid0

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо за разбор моего письма про выброшенный омлет.

https://evo-lutio.livejournal.com/1690531.html

Многое действительно развернулось другой стороной, и ситуацию я увидела под иным углом.

Отдельное спасибо некоторым комментаторам. Есть над чем подумать.

И над чем работать в себе.

Мир был восстановлен еще в субботу (1 июня). Я вышла из спальни в гостиную, через секунду появился муж и нервно спросил, идем ли мы сегодня в ресторан.

В ответ я нарочито театрализовано ответила: «Я не поняла, это что, приглашение?»

Муж тут же подхватил игру и не менее пафосно произнес: «Да, моя дорогая, приглашаю тебя сегодня в ресторан!», встал на колено и протянул мне руку.

«Я согласна», – «по-киношному» ответила я и положила свою руку в его.

Ну и всё. Поцелуи, я тебя, и я тебя, и я очень, и я тебя очень..

Муж вручил конверт (я и просила деньги – у меня в планах недешевый улучшайзинг), я поблагодарила и отнесла конверт к себе…

Не знаю, оптимальный ли это был вариант примирения, но в итоге все хорошо.

Ресторан в субботу – часть подарка.

Мы обычно не отмечаем в будни – все равно нормально не посидим, завтра обоим рано на работу – мне к 8, ему к 8:15. Да и в офисе у меня принято накрывать стол со всеми вытекающими.

В состоянии мира мы б, может, и выпили с ним вечерком символически по бокалу, но уже как вышло.

После всех этих нежностей я приготовила завтрак – пляски с воздушными сырниками, тонкими блинчиками, кашами как в детстве, запеканками, рулетами и прочими кексами – это, конечно, устраиваю я для нас в выходные, когда времени побольше.

Готовить в принципе любим оба, с удовольствием друг друга кормим. Еду на работу иногда каждый готовит только себе – муж, например, не ест мои нежно любимые кабачковые оладьи – ему пресно, а я не ем его курицу с жгучим перцем… Общие блюда готовятся на обоих, не важно, кто повар.

Ужины по пятницам и еду по выходным иногда готовит кто-то один, а иногда в 4 руки – один горячее, другой салат…

Иногда ужин-сюрприз, иногда меню заранее оговариваем – муж борется с лишним весом, я же довольно компактная, но вкусы и кому чего нельзя давно знаем.

После ресторана еще пошли гулять по любимым старомосковским тихим улочкам под разговорчики, догуляли почти до дома, зашли в любимый бар по пути…

Ссору как-то сразу забыли, как только помирились. Такие нежные друг к другу эту неделю.

Да и не только эту – мы практически все всегда вместе. Не только еду готовим – в театры ходим, на рыбалку ездим, фильмы смотрим… Девочки на моей работе называют нас «Шерочка с Машерочкой».

Но накапливается иногда усталость, мелочи, магнитные бури, не так вставшие звезды… Я недооцениваю его вложения и в итоге чувствую себя рабочей лошадью; он тоже устает на работе, ему не хватает с моей стороны положительных реакций и внимания. Ну и границы я, конечно, нарушаю, когда меня несет в ответ на его косяки…. Значит, в итоге мои перекрывают его….

Ну, буду работать.

Спасибо еще раз.

(Автор вопрос вам задала по ходу письма: оптимальный ли это был сценарий примирения? И от меня вопрос. С какой целью автор написала это письмо?)