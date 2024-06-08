Мнение «аналитика»: О невообразимо страшном… Что, чёрт возьми, происходит с Россией?

И правда, в этом году происходит нечто странное и страшное. Объективные данные запаздывают, не дают полной картины. Но и по уже имеющимся, фрагментарным, можно делать некоторые выводы…

Говорить о них не принято и даже опасно в свете актуальных кремлёвских веяний. Но и молчать — не вариант. Тем более, что цифры — вопиют.

Как раз подоспела #статистика за первый квартал.

Демографическая катастрофа в России усиливается. Родившихся в январе-марте — всего 300,3 тыс. На 3,5% меньше, чем годом ранее. Умерших — 479,9 тыс. Это +4.4% к аналогичному периоду прошлого года. Итого: естественная убыль составила 179,6 тыс. чел. Плюс 20.8% в годовом выражении.

В марте был установлен новый антирекорд в XXI веке по рождаемости: число родившихся составило 3 191 ребёнок в сутки (минус 11,5% год к году). Предыдущий антирекорд был в апреле 2023 года. Но рождаемость падает давно, как минимум, с 2016 года, и особого сюрприза в свежих данных нет. А вот новый сюжет — это начавшийся в этом году рост смертности. Причины его неочевидны…

Как подсчитал RTVI, изучив данные Росстата, естественный прирост населения наблюдался всего в девяти регионах: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Тыве и республике Саха (Якутия). Тогда как в 61 российском регионе число умерших превысило число родившихся больше чем в 1,7 раза. При этом в Орловской, Новгородской, Тверской и Владимирской областях умерло в 2,9 раза больше людей, чем родилось. В Псковской и Смоленской областях это соотношение составило 3,1 раза.

То есть, вот что происходит. Основной прирост рождаемости наблюдается в сравнительно малочисленных — кроме Тюменской области — и преимущественно национальных регионах. И то высокие показатели Тюмени достигнуты в основном за счёт входящих в её состав ЯНАО и ХМАО. А без этих двух автономий в оставшейся части региона чистый минус по населению. При этом наиболее существенное превышение смертности над рождаемостью отмечается в европейской части России, от Поволжья до Русского Севера, и особенно — на Старорусской возвышенности. Даже в благополучной Москве всё плохо на самом деле: в начале этого года естественная убыль населения выросла втрое против прошлогодней. Куда приведёт этот тренд, наверное, и так понятно.

А что, собственно, творится?

Ведь не ***** же?

—