Мнение: Вратаря сборной не выпускают!!

Смех и грех, хотя Сафонову сейчас не до смеха. Матвей Сафонов – вратарь сборной России по футболу, и его пригласили играть не куда-нибудь, а в самый богатый клуб мира (!) Пари Сен-Жермен. Катарцы, владеющие ПСЖ, выкупили его у “Краснодара”, всё шло как по маслу, и тут…!



“Вратарю сборной России по футболу Матвею Сафонову установлен запрет на выезд из России из-за долга в 60 миллионов рублей. Его переход во французский ПСЖ под угрозой срыва.

По данным «Базы», решение об ограничении на выезд было принято 6 июня. Причина — неуплаченные алименты. В феврале Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2023 году. Суд обязал Сафонова выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 14 млн рублей, однако затем произошел перерасчёт, по которому Сафонов должен уже 60 млн.

При этом сам Сафонов находится сейчас находится за пределами страны, в Минске: сегодня сборная России проведёт там матч со сборной Беларуси. В случае возвращения в Россию выехать из страны он больше не сможет до снятия запрета. При этом удастся ли ему выехать в другую страну из Беларуси — неизвестно.

О переходе вратаря в ПСЖ стало известно в конце мая. Сообщалось, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро, а контракт будет подписан до 2029 года. Переход Сафонова подтвердил и главный тренер сборной России Валерий Карпин: «Насколько знаю, всё хорошо, прошёл медосмотр, и на днях будет подписание». (тг-канал ЭкСпорт Клипина).

Вот оно как. Не ходите, девки, замуж – только в данном случае не девки, а наоборот, парни. В принципе, бывшая жена тупо поступает, выцыганивая у Сафонова свои 60 млн. любой ценой. Она же может сорвать сделку! Какая-то прям “Сказка о золотой рыбке” про дуру-бабу. Сафонов в ПСЖ мог бы получать В ВАЛЮТЕ, и ее “четверть дохода” обернулись бы гораздо более лакомой долей! А так останется муж в Расее, такого контракта ему здесь и близко никто не предложит, сам Матвей от такого удара и срыва мечты совсем расстроится, запьет, играть бросит, станет он зарабатывать один прожиточный минимум.

А 60 миллионов быстро кончатся. Эх, бабы… Мстит, поди, вратарю за поломатую жисть.