Мнение: Телефонный грабёж: теперь на новом уровне опасности

Мошенники заставили пожилую даму продать квартиру и перечислить им деньги. Пенсионерка из Якутска всё сделала, отдала телефонным гипнотизёрам 9 миллионов рублей. Потом морок спал, и дама пошла в суд: потребовала признать сделку о продаже квартиры недействительной. Логика у пенсионерки была такой: она подписывала документы у нотариуса в изменённом состоянии сознания, следовательно, сделку надо отменить, квартиру следует ей вернуть.

Покупательница возвращать квартиру не хочет. Она-то никого не обманывала: она просто купила квартиру у незнакомой женщины, которая выглядела адекватно. Сейчас это единственная квартира у молодой семьи: после отмены сделки женщина с ребёнком оказывается на улице (муж служит в армии), материнский капитал сгорает, и ей нужно будет ещё сколько-то лет платить за ипотеку за чужую квартиру.

Суд встал на сторону пенсионерки, так как в тех обстоятельствах «она не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий, а также прогнозировать последствия собственных поступков» (ссылка). Звучит не слишком-то справедливо, но закон есть закон.

Пусть юристы меня поправят, но мне кажется, что тут у нас дыра в законодательстве, которую следовало бы законопатить давным-давно. Во-первых, конфискация квартиры у добросовестной покупательницы — это не «отмена сделки», а узаконенный разбой. Реальная отмена сделки — это когда пенсионерка получает обратно квартиру, а покупательница получает обратно уплаченные за квартиру деньги, в полном объёме, плюс проценты для компенсации инфляции. Односторонний разрыв сделок, когда квартиру надо по каким-то причинам вернуть, а деньги вторая сторона при этом не возвращает, пора уже законодательно запретить.

Во-вторых, давным-давно пора заканчивать с этим пережитком социализма: честные люди не должны платить за чужие ошибки. За все юридические проблемы, которые выплыли после продажи квартиры, должен расплачиваться или тот, кто отдал деньги мошенникам, или тот, кто регистрировал сделку: Росреестр, например. Права собственности надо охранять: в том числе и из соображений элементарной морали.

Многие полагают, что вся проблема — в операторах сотовой связи, которые не сражаются с телефонными мошенниками как должно. Отчасти соглашусь. Системы безопасности наших операторов дырявы, как швейцарский сыр. Чтобы не срываться на занудное перечисление конкретных слабых мест, очень кратко замечу следующее:

1. Большая часть дыр отлично известна.

2. Закрыть 95% дыр можно дёшево и быстро, если бы только советы директоров захотели отдать соответствующее распоряжение.

3. Открытые дыры приглашающе висят десятилетиями, всем наплевать.

Справедливости ради, сотовые операторы постепенно отстраивают системы защиты: к примеру, мошенники из соседней страны вынуждены уже звонить не с русских телефонных номеров, что стало дороже, а с иностранных. Наши доблестные ракетчики, опять-таки, много делают для защиты российских абонентов. Однако, повторюсь, дыр в системах безопасности остаётся так много, что телефонные сети стали сейчас самой натуральной помойкой, и многие перестали уже вообще отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Некоторые предлагают запретить звонки непрофессионалам, как функцию уже более вредную, чем полезную. Другие выдвигают идею составить базу голосов мошенников, чтобы судить их после окончания текущей фазы конфликта. К сожалению, эти богатые идеи уже устарели.

У Игоря Ашманова — признанного эксперта по обсуждаемой нами теме — неприятные новости (ссылка). Если коротко: случилось то, о чём я предупреждал ещё несколько лет назад. Мошенники перешли на следующую ступень, начали использовать более продвинутые технологии взлома мозгов.

Чтобы не выносить чужие истории из-за пейволла, изложу историю абстрактную, синтезированную по образцу реальных.

Как было раньше. Телефонный мошенник звонит на случайный номер и говорит примерно следующее: «это я, твой сын, я устроил аварию и сбил человека, переводи деньги на взятку». Мошенник не знает, есть ли у потенциальной жертвы сын, есть ли у этого сына водительские права, как зовут этого сына, какая у него машина и так далее. Если сходу не удалось огорошить жертву эмоциональным напором, атака проваливается.

Как действуют теперь. Телефонный мошенник прицельно звонит Виоле Митрофановне, чей сын лежит в больнице с плановой операцией по удалению камня из почки. Мошенник говорит не своим голосом, а голосом её сына, подделанным при помощи ИИ. Говорит примерно следующее: «мама, это я, Родион. У меня осложнения, нужна срочная операция в Москве, иначе останусь инвалидом или могу умереть. Меня готовы отвезти туда через неделю, но будет уже поздно. Могут доставить вертолётом прямо сейчас, но надо дать миллион рублей взятки. Папе я уже позвонил, теперь вот звоню тебе». Виола Митрофановна знает, что её сын в больнице. Она узнаёт голос своего ребёнка. А через пять минут ей звонит бывший муж и подтверждает всё сказанное, так как фальшивый «Родион» позвонил и ему…

Это не научная фантастика, это уже наша с вами реальность. Технологии удалённого воздействия ушли далеко вперёд с советских времён, когда самым страшным вирусом были бумажные «письма счастья», кочевавшие по физическим почтовым ящикам. Подделать чужой голос можно уже в два клика мышки. Собрать полную информацию о жизни семьи или сообщества из другого города также несложно. И если завтра запретят входящие звонки (чего не будет), то мошенники спокойно зайдут к жертве через Телеграм, через Вотсап или через Одноклассники, причём зайдут через знакомых, которым предварительно скормят убедительную легенду.

При этом технологии продолжают развиваться. К примеру, новость последних месяцев — генерация любых видео по запросу. В феврале американцы показали систему, которая генерирует отрывки видео по описанию. Сейчас аналогичную систему собрали китайцы (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4). Через год фальшивый «Родион» будет не только звонить Виоле Митрофановне, но и включать камеру, показывая, как он лежит на больничной койке под капельницей, а рядом бегают встревоженные врачи.

Дальше — больше, так как мы явочным порядком погружаемся всё глубже и глубже в виртуальный мир. Микрософт, к примеру, добавил в Виндоуз функцию записи вообще всех действий пользователя (ссылка). Хакеры смогут использовать эту функцию, чтобы получить о жертве обширнейшее досье. Дальше досье скармливается специально обученному ИИ, и у мошенников в руках готовый ключ для взлома мозга обывателей: мошенники будут точно знать, под каким предлогом позвонить, каким именем представиться, на какие болевые точки нажать.

Если смотреть на немного более далёкую перспективу, то в игру вступает нейролинк и его аналоги. Напомню, Илон Маск вживляет сейчас в головы парализованным людям модули для прямой связи с компьютером (ссылка). Нечто подобное делают и в других местах, например, в нашем Сколково (ссылка). Это уже не научная фантастика, а реальная работа врачей: парализованные ниже шеи люди, которые ещё недавно были прикованы к телевизору, теперь спорят в соцсетях про политику и часами играют в Цивилизацию. Когда технологию отладят — а она, повторюсь, кое-как работает уже прямо сейчас — подобные импланты в мозг станут обыденностью. С одной стороны, очень здорово: слепота, глухота, параличи и ампутации будут компенсироваться такими вот киберпротезами, причём в любом возрасте. С другой стороны, все эти импланты тоже можно будет взломать.

Мораль из этого всего следующая.

Сейчас в России варварское отношение к проблеме телефонного мошенничества. Считается, что если кто-то перевёл мошенникам миллионы рублей, то он дурак, который «сам виноват».

Проведу аналогию. В некоторых варварских культурах считают, что жертвы уличных ограблений тоже «сами виноваты» — надо было «быть мужиком», надо было «бить в морду» и так далее. В реальности прохожему не так-то просто отбиться от профессиональных грабителей, даже если это спортсмен на пике своей физической формы. Если это не спортсмен — тем более. Обвинять прохожего в том, что его ограбили, довольно глупо.

В современной инфосфере, то есть в интернете и в телефонной сети, сейчас что-то вроде безумных девяностых: почти полное раздолье для мошенников. И если от обычного грабежа ещё можно защититься, воздерживаясь от пьяных ночных прогулок по запустелым промзонам, то защититься от удалённого мошенничества значительно сложнее. Единственный вариант, который мне кажется достаточно надёжным — последовать примеру амишей. Отказаться всей семьёй и от смартфонов, и от компьютеров, и от прочих достижений цивилизации, пришедших к нам за последние 100 лет.