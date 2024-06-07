Рупор кремлевской пропаганды: ПМЭФ-2024 и борьба с колониализмом

Ролик-заставка на открытии пленарной сессии ПМЭФ-2024. Все на борьбу с западными колонизаторами, товарищи!

На ПМЭФ-2024 изложена (https://t.me/shuohuaxia/14562) в очищенной форме новая/старая концепция отношений к западному колониализму.

До относительного недавнего времени российские элиты туда стремились, в тот самый "золотой миллиард", но те времена прошли. И это хорошо.

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