Мнение: Главное – ничего не сравнивайте!

…И бегите от всех соотечественников

Наткнулся в ФБ на очень четкий, как по мне, текст из серии “Советы эмигранту”. С одной стороны, я его подтверждаю как психолог: не сомневаюсь, что это реально самый правильный путь к тому, чтобы стать успешным хорошо адаптироваться после бегства из России. С другой стороны – не менее очевидно, что советы автора из серии “Как бросить курить” или “Как похудеть”: всё безусловно правильно, четко, последовательно – но пройдут весь путь до конца хорошо если один чел из 10. То есть сделать ТАКОЕ может лишь чел явно незаурядный, а смех в том, что незаурядным советы и не нужны, они сами всё чувствуют.

Ну и с третьей стороны – я теперь буду показывать этот текст всем, кто спрашивает, почему я не уезжаю и не собираюсь. Вот поэтому.

“Все что за пределами бывшего совка это запад. Это другой мир.

1. Первая заповедь. Попадая на Запад, чел – живете набело. В постсовке можно всегда косячить и ни у кого нет памяти, это критическое различие. На Западе все помнят всё навсегда, и поэтому сразу надо не допускать ошибок, это как минер, ошибаешься один раз – и кирдык. За правильный ответ одно очко, за неправильный минус сто тысяч. То есть надо не врать – не воровать – не гадить – не опаздывать – не грубить и так далее и так далее, быть корректным везде и во всем, даже если сто процентов уверенность, что никто не видит. Так как там все всё видят и все всё помнят, и ничего не прощают никогда.

2. Не сравнивать. Принимать их жизнь их данность как она есть, вот как у них там делают, вот так, как они делают – вот так и самое и лучшее. Воспринимайте культуру и обычаи как божий дар и старайтесь максимально точно все исполнять, не тащите свои привычки ценности из дома. И главное – ничего никогда не сравнивайте.

3. Язык, конечно – надо истошно учить язык страны пребывания. Английский – это первый язык, который должен знать человек на этой планете. Без английского человек дурак, это как слепой на один глаз, инвалид. Ну и, конечно, второй важнейший – это язык страны пребывания. Если Черногория, значит тот местный язык, какой там.

4. Старайтесь по возможности ограничить общение с любыми советскоязычными, изо всех сил старайтесь завести знакомства с местными и постарайтесь понять и перенять их обычаи и ценности, лучше всего работать и делать что-то с местными вместе, использовать любые формы социализации, клубы по интересам, верам, любые социальные тусы. В первое время, в первый год примерно, соотечественники представляют главную угрозу, так как они знают, как вас развести или подставить, а вы еще неопытные и многого еще не знаете. Поэтому простой принцип: видите русскоговорящих – бегите без оглядки от них. Успешные земляки обычно не общаются с прибывшими, прибывших облепляют всякие неудачники, которые тащат вновь прибывших в свои схемы неудачников, несчастных людей, которые вечно в жопе, вечно ненавидят страну пребывания.

5. Большая проблема, когда вы едете семьей. Возникает пузырь, в котором вы варитесь, это крайне тормозит интеграцию, так как в семье вы создаете микромир, в котором живут миллионы мигрантов и потом не понимают, почему они несчастны, так как они дома говорят на своем языке и это дико тормозит изучение и дико торомозит вливание в другую культуру. Люди как бы живут в вечном тамбуре. Они с родины уехали, а в новую страну как бы не приехали. И – как души умерших, которые в рай не ушли, а бродят среди живых. Это очень трагичное состояние. Главная задача – влиться в культуру и язык, энергию и эгрегор страны пребывания, только это дает радость, уверенность и возможность развиваться на новом месте. Обычно на язык надо два года, если стараться, и три если не стараться, но если это занимает больше времени, то чел тупой. За пять лет чел должен потерять акцент и полностью интегрироваться в другую культуру, полностью быть неотличим от местного. Пять лет – это время, за которое в среднем нормальный чел полностью интегрируется в другую страну, обрастает друзьями, знакомыми и связями.

6. На Западе принципиально иное отношение к другим людям. Первый вопрос русскоязычного при встрече нового человека – кем ты работаешь, сколько зарабатываешь. В этом сквозит интерес, что с тебя можно поиметь. Первый вопрос западного человека – What can I do for you. Was kann ich für Sie tun. Что Я могу для ВАС сделать. То есть чел задaется вопросом, чем ОН может быть полезен для встреченного им человека. Поэтому всегда спрашивайте и сами думайте, чем вы можете быть полезным встречным людям, и используйте любую возможность реализовать эту полезность. Помогайте окружающим всем, чем можете.

7. Работа. Вы никогда не будете равными местным, рожденным в стране. Ну как минимум первые лет десять, так это абсолютно точно. Поэтому если вы работаете с местными, то должны быть во всем их лучше. Приходить раньше, уходить позже, за те же деньги делать больше чем местный. Всегда во всем быть лучше местного, чтобы местные вас хоть как-то воспринимали. Если вы будете таким же, то грош вам цена, вы не интересны тогда. Просто примите этот принцип как данность.

8. Свобода. Люди в совке думают в большинстве своем, что на Западе свобода. Так вот, в 20 веке там была свобода. К 21 веку произошла незаметно галактическая смена полюсов. Сегодня в постсовке больше свободы, чем на Западе. Сегодня на Западе больше социализма, чем в постсовке. То есть на Западе люди более не свободны в своих суждениях и проявлениях. Они находятся под значительно большим давлением государства. Поэтому надо изучать законы страны пребывания, выполнять их, особенно поначалу, и главное – оставаться внутренне свободным, не попадать по гипноз государства и надвигающегося социализма, проникающего уже в каждую складку трусов” (Сергей Дидро, ФБ)

Финал, я считаю, особенно шикарен. НЕКУДА БЕЖАТЬ, товарищи.