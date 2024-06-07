Мнение: Германия хочет лишить всех русского газа, пиво из сточных вод и сокращение экспорта в Европу

1. Немцы, а также примкнувшие к ним чехи серьёзно пострадали из-за роста цен на энергию, вызванного отказом закупать российский газ и прочие наши энергоносители (дешёвые и доступные, по сравнению с американским и ближневосточным сжиженным газом, который доставляется за тридевять морей). Теперь страдальцы пытаются обвалить конкурентоспособность и всех остальных европейских стран тоже, чтобы у них не было преимуществ перед Германией (ссылка):



Германия и Чехия просят Евросоюз создать рабочую группу для определения способов поэтапного прекращения оставшихся поставок газа из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо министра экономики ФРГ Роберта Хабека и министра торговли Чехии Юзефа Сикелы министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.

В документе речь, в том числе, идет о сжиженном природном газе, нефти и ядерных материалах, все еще поступающих в Европу из России. «Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», – говорится в письме.

После начала конфликта на Украине Евросоюз сократил импорт энергоносителей из России на 80%, но многие страны ЕС продолжают зависеть от российского газа и радиоактивных материалов для заправки атомных электростанций.

2. Очередная новость из Германии, скатывающейся в Новое Средневековье. Ранее пахучие немцы экономили на ванной и душе. А теперь бюргеры покусились на святое – на пиво (ссылка):





Впрочем, немцы тут не первопроходцы. Пиво из сточных вод варили, например, в прошлом году в Калифорнии, во время засухи, в связи с нехваткой нормальной воды (для привлечения внимания к проблеме).

Возможно, кстати, по поводу «средневековья» я погорячился. Всё же несколько веков назад немецкие пивоварни вешали объявления: «по четвергам варим пиво, в речку выше по течению нечистоты не сливайте». Теперь, как видите, даже до этой планки уже недотягивают.

3. Сокращение российского экспорта в Европу, возможно, достигло дна (ссылка):

Российский экспорт в Европу в январе-феврале текущего года сократился в два раза по сравнению с тем же периодом 2023-го — с 18,3 миллиарда долларов до 9 миллиардов. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишут «Ведомости».

Общие поставки из России также упали, но меньше — на 5,4 миллиарда долларов, до 58,5 миллиарда. Таким образом, в первые два месяца сохранялась тенденция всего прошлого года.

В общей сложности в 2023 году российский экспорт в Европу составил 84,9 миллиарда долларов, что в три раза меньше, чем в 2022 году. Доля региона за год упала с 51 процента до 20 процентов, а если учитывать только страны Евросоюза, то с 33 процентов до 12-ти.

Статистика Центробанка свидетельствует, что в марте общий экспорт из России начал восстанавливаться. Показатель приблизился к 40 миллиардам долларов, что на треть выше результата первых двух месяцев года.