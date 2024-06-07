В Сбере рассказали о перспективах инвестиций в антропоморфных роботов

На Петербургском экономическом форуме Андрей Белевцев, старший вице-президент Сбербанка и руководитель блока “Технологическое развитие”, подчеркнул перспективность инвестиций в антропоморфных роботов и область искусственного интеллекта.

Белевцев утверждает, что в течение ближайших двух-трех лет мы столкнемся с резким прогрессом в технологическом развитии.

По его мнению, для работы с антропоморфными роботами не потребуется адаптация интерфейсов, предназначенных для человека. Просто установите систему на свой собственный телефон или компьютер, и она сможет взаимодействовать с объектами и выполнять задачи в интерфейсах, созданных для человека.

Белевцев объясняет, что антропоморфные роботы создаются для того, чтобы легко взаимодействовать с окружающей средой, спроектированной для человека. Например, они могут открывать двери с ручкой, размещенной на уровне человеческой руки.

Он утверждает, что после технологического прорыва новые технологии быстро войдут в повседневную жизнь, и это станет главной гонкой в мире, к которой нужно готовиться.