 

ЦБ защитит вклады россиян, запретив им снимать деньги без уважительной причины и медосвидетельствования

07.06.2024, 19:33, Разное
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В ответ на растущее число случаев мошенничества, Центробанк России введёт новую систему защиты банковских
вкладов. Нововведения направлены на предотвращение ситуаций, когда мошенники,
выдавая себя за сотрудников банков, убеждают граждан перевести все средства на якобы «защищённые» счета.

Для снятия денег придётся пройти через двухуровневую систему «охлаждения». В первую очередь вкладчики должны будут предоставить
документы, подтверждающие законность происхождения средств, и справку о
прохождении психиатрической экспертизы, подтверждающей дееспособность и вменяемость. На втором этапе придётся дать юридически значимое обоснование для снятия денег, которое рассмотрит специальная комиссия, собирающаяся раз в квартал.

«Если причины, по которым гражданин желает снять деньги, сочтут необдуманными или просто недостаточно уважительными, он получит отказ и вклад останется защищённым и нетронутым, – поясняет источник в ЦБ. – Делается это исключительно в интересах самих вкладчиков и ради сохранности их средств».

В комиссии Госдумы по финансовому рынку предварительно одобрили пакет поправок и ждут, когда он будет внесён на рассмотрение в финальном виде. Ожидается, что новые правила
вступят в силу уже в июне и обеспечат дополнительную защиту
сбережений граждан от мошенников в период отпусков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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