 

Мнение: Мусульманская Англия, пропалестинский митинг в Бирмингеме, Индия вывозит золото из Британии

07.06.2024, 19:09, Разное
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1. Добрая старая Англия заселяется мусульманами – пакистанцами и иными выходцами из бывших британских колоний, а также афганцами, сирийцами и прочими жертвами войн НАТО на ближнем востоке. Как видно по карте, согласно переписи 2021 года уже заметное число районов Англии имеет от 10 до 50 (и более) процентов мусульманского населения (ссылка).
 
Речь идёт в первую очередь о наиболее урбанизированных районах вокруг и внутри Лондона, Бирмингема, Манчестера и других крупных городов. К концу нынешнего столетия мусульмане могут стать большинством городского населения Англии и, соответственно, будут играть ведущую роль в британской политике (если, конечно, к тому моменту ещё будет существовать Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Уже сейчас британские политики, которые рассчитывают на успех на выборах, стараются заручится в первую очередь поддержкой мусульманских диаспор (ссылка).

2. Впечатляющее видео с исламского митинга в Бирмингеме (ссылка). Стадион заполнен мусульманами, слышны крики “Такбир! — Аллаху Акбар!”

Судя по флагам на сцене, это не просто «религиозный исламский митинг», как написано в заголовке, а ещё и мероприятие в поддержку мусульманской Палестины, угнетаемой ныне Израилем.

С учётом демографических тенденций и роста политического влияния мусульман в Британии, израильтян подобные ролики должны беспокоить. Пока что их влияние на политику США огромно, а через США Израиль давит и на другие страны Запада. Но что будет через 5, 10, 20, 30 лет?

3. Демографической альтернативой мусульманским диаспорам в Британии могла бы стать разве что индийская (индуистская) диаспора. Проблема в том, что с Индией у нынешних британских властей натянутые отношения. Не помогает даже то, что британским премьером сейчас является этнический индиец Риши Сунак (ссылка):

Резервный банк Индии вывез более 100 тонн золота из Великобритании в свои хранилища. Это стало первым случаем такого масштабного вывоза минимум с 1991 года.

Как видите, Индия открыто ставит под вопрос надёжность британской финансовой системы. Полагаю, примеру индийцев тайно или явно последуют многие другие страны.

Источник: Место для дискуссий


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