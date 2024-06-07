 

Рупор кремлевской пропаганды: “Это была славная охота”

07.06.2024, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отличное видео с годовщине "контрнаступа".

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / В Сбере рассказали о перспективах инвестиций в антропоморфных роботов

07.06 / ЦБ защитит вклады россиян, запретив им снимать деньги без уважительной причины и медосвидетельствования

07.06 / Мнение: Мусульманская Англия, пропалестинский митинг в Бирмингеме, Индия вывозит золото из Британии

07.06 / Kaspersky: кибершпионы стали атаковать российские компании под видом соискателей

07.06 / Bloomberg: iOS 18 научится хранить пароли пользователей в отдельном приложении

07.06 / Россияне без московской регистрации смогут находиться в столице не более 90 дней из 180

07.06 / Врач Белоусов назвал плюсы и минусы употребления пива

07.06 / «Ъ»: китайская компания TCL начала производство своих телевизоров в России

07.06 / Мнение «аналитика»: О прекрасных украинских панночках… И ведь запануют?

07.06 / РЖД отменит электрички из Подмосковья в Москву по будням

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика