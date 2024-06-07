Bloomberg: iOS 18 научится хранить пароли пользователей в отдельном приложении

Компания Apple планирует внедрить в предстоящую версию операционной системы iOS 18 для iPhone специальное приложение, которое будет отвечать за хранение паролей пользователей, пишет Bloomberg.

Это приложение, получившее название Passwords («Пароли»), будет предназначено для хранения паролей и учетных данных пользователей. Его встроят в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15, используя уже существующую функцию iCloud Keychain, обеспечивающую синхронизацию данных между устройствами Apple.

В настоящее время доступ к паролям осуществляется через системные настройки, но новое приложение предложит пользователям более удобный интерфейс для управления ими.

Одной из ключевых особенностей приложения Passwords будет возможность импортировать данные из популярных сторонних менеджеров паролей, таких как 1Password и LastPass. Кроме того, оно будет включать в себя хранилище ключей доступа и генератор одноразовых паролей для двухфакторной аутентификации, а также поддержку функции автоматического заполнения на веб-сайтах.

Ожидается, что презентация новой версии операционной системы для устройств Apple состоится в рамках ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая начнется 10 июня.