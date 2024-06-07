 

Россияне без московской регистрации смогут находиться в столице не более 90 дней из 180

07.06.2024, 17:33, Разное
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Москва внесла Российскую Федерацию в перечень стран, граждане которых могут находиться в городе не более 90 дней из 180, если они не имеют московской регистрации, трудового договора или других документов, разрешающих пребывание в городе. Контролировать соблюдение этого правила будут через систему видеонаблюдения с распознаванием лиц.

В мэрии рассказали, что вводят новые меры с целью снижения нагрузки на городскую инфраструктуру и ради борьбы с внутрироссийской нелегальной миграцией. Ограничения не распространяются на студентов из России, обучающихся в Москве, россиян, официально трудоустроенных на московских предприятиях, и лиц, приезжающих в столицу на деловые переговоры и имеющих соответствующее приглашение.

«Снижение числа россиян, находящихся в Москве без определённых занятий и целей, поможет снизить нагрузку на транспорт и общественные места, улучшит облик столицы в глазах иностранных туристов и сделает их пребывание максимально комфортным», – пояснили авторы инициативы.

Юридические лица и предприниматели могут уведомить власти о приглашённом в столицу россиянине через городской портал mos.ru, выбрав услугу «Оформление разрешения на въезд в Москву гражданина Российской Федерации». Услуга доступна и частным лицам, но только если человек намерен посетить Москву по уважительной причине – например, для ухода за пожилыми родственниками, участия в семейных праздниках или оформления документов, не терпящих отлагательств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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