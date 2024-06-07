Врач Белоусов назвал плюсы и минусы употребления пива

Исследования показывают, что употребление пива может увеличить риск развития колоректального рака. Однако врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов выделяет и положительные стороны этого напитка. Его умеренное употребление может помочь расслабиться и улучшить аппетит, а также положительно влиять на состав кишечной микрофлоры и работу пищеварения, особенно если это нефильтрованное пиво.

Однако не стоит забывать о потенциальных рисках. Алкоголь в пиве может раздражать слизистую оболочку желудка, что приводит к усилению симптомов гастрита, язвы желудка или рефлюкс-эзофагита. Помимо этого, употребление больших количеств пива может спровоцировать ожирение печени и привести к пищеварительным проблемам, таким как вздутие, изжога, рвота и нарушение стула. Исследования также связывают чрезмерное употребление пива с увеличенным риском развития рака кишечника.