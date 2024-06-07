 

«Ъ»: китайская компания TCL начала производство своих телевизоров в России

07.06.2024, 16:25, Разное
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Компания TCL расширяет свою деятельность, начав производство телевизоров прямо на территории России. Согласно информации, полученной из источников «Ъ», с марта текущего года российское подразделение TCL, ООО «Тиэсэл Рус», оформило документы на телевизоры, производимые на площадках “Кванта” в Зеленограде и Воронеже. Теперь компания официально зарегистрирована как производитель, а не только как импортер.

Это стратегическое решение TCL нашло свое подтверждение в недавних вакансиях, связанных с логистикой, которые компания разместила для управления увеличившимся объемом импортируемых компонентов для сборки телевизоров. По данным аналитической компании “Марвел-Дистрибуция”, с января по май текущего года доля TCL на рынке телевизоров в РФ составила 4% по количеству проданных устройств и 6% в денежном выражении, а для сегмента телевизоров с диагональю свыше 55 дюймов эта доля приближается к 10%.

Интерес к продукции TCL продолжает расти, что подтверждается данными от ритейлера “М.Видео-Эльдорадо”. В первом квартале продажи телевизоров с диагональю 55 дюймов выросли на 21%, с диагональю 65 дюймов – на 51%, а устройств с диагональю 76 дюймов и более – на 118%.

TCL – китайский гигант в производстве техники, занимающий третье место в мире по объемам поставок телевизоров.


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