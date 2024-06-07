Xiaomi выпустила наушники Redmi Buds 6S с поддержкой ANC и SoundID

Новые беспроводные наушники Redmi Buds 6S анонсированы компанией Xiaomi. Компания обещает высокое качество звучания, подтвержденное сертификацией NetEase Cloud Sound, говорится информации портала 4pda.

Оснащенные 14,2-мм драйверами Redmi Buds 6S поддерживают функцию активного шумоподавления, улучшающую качество звука за счет блокирования внешних шумов. Также в наушниках реализована технология шумоподавления во время звонков, использующая искусственный интеллект для эффективного устранения помех, включая шум ветра со скоростью до 9 м/с.

Среди других особенностей можно выделить поддержку звуковых эффектов SoundID, функцию пространственного аудио, технологии Xiaomi Hyper Connect и приложения Xiaomi Headset.

По словам представителей Xiaomi, наушники способны работать до 33 часов от одного заряда, включая подзарядку от кейса.

Redmi Buds 6S уже доступны для покупки на китайском рынке по цене 199 юаней (примерно 2,4 тыс. рублей). О выходе наушников за пределы Китая информация пока отсутствует.