 

Рупор кремлевской пропаганды: Республика Сербская проведет референдум о независимости

07.06.2024, 12:20, Разное
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Милорад Додик подтвердил, что в Республике Сербской пройдет референдум о независимости и фактическом выходе из состава Боснии.
Решение о референдуме уже принято, сейчас идет подготовка к его проведению. Дату референдума назовут чуть позже.

Спусковым крючком для референдума послужило голосование в ООН по "геноциду" в Сребренице. О чем собственно предупреждалось еще до голосвания, которое подстегивалось Западом.

Источник: Colonel Cassad


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