Рупор кремлевской пропаганды: Республика Сербская проведет референдум о независимости
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Милорад Додик подтвердил, что в Республике Сербской пройдет референдум о независимости и фактическом выходе из состава Боснии.
Решение о референдуме уже принято, сейчас идет подготовка к его проведению. Дату референдума назовут чуть позже.
Спусковым крючком для референдума послужило голосование в ООН по "геноциду" в Сребренице. О чем собственно предупреждалось еще до голосвания, которое подстегивалось Западом.
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Источник: Colonel Cassad
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