 

Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном

07.06.2024, 11:00, Разное
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“В этом сезоне героями наших выпусков стали Ольга Бузова, Давид Манукян, Татьяна Васильева и Влад Топалов. Мне, к сожалению, не известны подробности приглашения гостей, этим занимаются гостевые редакторы. Однако мне часто звонят звезды и просят порекомендовать их для участия в шоу”, – рассказала Блёданс.

Телеведущая сообщила, что была приятно удивлена тем, что почувствовала себя на месте гостей. Ей захотелось самой испытать то, что они испытывают, и команда сняла выпуск, где она сама была “Человеком-невидимкой”. Это позволило Бледанс понять эмоции героев и прийти к новому пониманию проекта.

Бледанс также отметила впечатливший ее эпизод с певицей Люсей Чеботиной. “Она молода и только начинает свой путь, но у нее уже есть задатки настоящей Примадонны. Я в ней вижу большое будущее”, — поведала знаменитость.

Ведущая также вспомнила о том, что Ольга Бузова была гостьей шоу еще в 2017 году. “В новом сезоне она вернулась, чтобы задать вопросы экспертам о своих отношениях с Давидом Манукяном. Несмотря на их попытки скрыть свои чувства, было очевидно, что между ними есть эмоции. Это было очень заметно, и зрители также это увидели”, – рассказала Блёданс.

На вопрос о конкуренции Бледанс заявила: “Я конкурирую только с Ольгой Бузовой! Она очень популярная и у нее своя аудитория, но мы с ней в разных весовых категориях. Я считаю, что у каждого из нас есть свой зритель, и мы не пересекаемся”.

Возвращение шоу “Человек-невидимка” на телевидение уже привлекло внимание зрителей. Новый сезон обещает быть не менее захватывающим, чем предыдущие, а участие Эвелины Блёданс в качестве участника придает проекту особую интригу.


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