 

Россиян призвали не покупать популярный iPhone 11 в 2024 году

07.06.2024, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Макс Холод, пользователь портала DTF, призывает россиян не приобретать iPhone 11 в 2024 году, а вместо этого обратить внимание на более новые модели, начиная с iPhone 12. Причин для этого несколько: высокая цена iPhone 11, доступность более современных аналогов и возможные проблемы с качеством восстановленных устройств.

Холод отмечает хорошие характеристики iPhone 11, такие как качественный экран, хорошие камеры, долговечная батарея и высокая производительность, но подчеркивает возможные недостатки, такие как покупка восстановленных устройств неопределенного качества и проблемы с поиском оригинальных запчастей из-за устаревания.

Холод рекомендует рассмотреть модели iPhone 12 или 13 как более современные и лучшие альтернативы по сравнению с iPhone 11.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Нижний Новгород переименуют в честь букмекерской конторы

07.06 / Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном

07.06 / В лифте к Марсу полетим, если лифт тот создадим

07.06 / Verge: Microsoft выпустит ремастер первой Halo 2001 года для PS 5

07.06 / Активисты сорвали акцию прибалтийских неофашистов по сожжению книг Пушкина

07.06 / Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк

07.06 / Кардиолог: в жару организм нуждается в большем количестве воды

07.06 / Мнение «аналитика»: О неожиданности дня… Всё не то, чем кажется?

07.06 / Глюк’oZa отмечает 38-летие: в чем феномен популярности певицы?

07.06 / Люди способны сами выбирать момент своей смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика