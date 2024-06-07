Россиян призвали не покупать популярный iPhone 11 в 2024 году

Макс Холод, пользователь портала DTF, призывает россиян не приобретать iPhone 11 в 2024 году, а вместо этого обратить внимание на более новые модели, начиная с iPhone 12. Причин для этого несколько: высокая цена iPhone 11, доступность более современных аналогов и возможные проблемы с качеством восстановленных устройств.

Холод отмечает хорошие характеристики iPhone 11, такие как качественный экран, хорошие камеры, долговечная батарея и высокая производительность, но подчеркивает возможные недостатки, такие как покупка восстановленных устройств неопределенного качества и проблемы с поиском оригинальных запчастей из-за устаревания.

Холод рекомендует рассмотреть модели iPhone 12 или 13 как более современные и лучшие альтернативы по сравнению с iPhone 11.