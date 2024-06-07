В лифте к Марсу полетим, если лифт тот создадим

А как же инопланетяне — главный нынешний тренд на Западе? Обидели бедняжек: не включили в основные препятствия, мешающие создать к 2050 году «космический» лифт. Решили, что и без них проблем хватает, причем настолько серьезных, что за четверть века их вряд ли устранить смогут.

Помечтать о «космическом лифте», доставляющем желающих на Марс всего за три-четыре месяца, конечно, не грех. Особенно под шуршание миллиардов денежных бумажек, поскольку на этот прожект выделяется $100 млрд (₽8834 млрд). Однако космические специалисты предупреждают, что впереди мечтателей ждут серьезные проблемы.

Амбициозные планы создания пресловутого космического лифта, который привезет землян на Марс вдвое быстрей, чем ракета, были впервые обнародованы в 2012 году. Теперь нашлись желающие воплотить его в жизнь. Японская корпорация Obayashi, известная созданием токийского небоскреба, рассчитывает начать работу к 2050 году.

Мегаструктура будет состоять из противовеса в космосе, прикрепленного с помощью «троса» к поверхности Земли. По сути, это как игра в метание молота в космос.

Пассажир, желающий посетить Марс, садится в транспортное средство, которое крепится к тросу и поднимается по нему. Это полностью исключает потребность в топливе, что делает космический «полет» более дешевым.

Однако космический босс Кристиан Джонсон опубликовал в прошлом году отчет об оценке технологий космических лифтов, в котором он указал четыре основных препятствия, с которыми может столкнуться Обаяси:

Нехватка стали. Чтобы тросы не ломались при сильном натяжении, они должны быть изготовлены из прочного материала, обладающего высокой прочностью. Сталь — очевидный выбор, но, как говорит Джонсон:

«Если вы попытаетесь сделать его из стали, вам понадобится больше стали, чем существует на рынке».

Очевидно, Обаяси никогда не ездил в Шеффилд — намек на тамошнее сталелитейное производство.

Вроде бы компания будет использовать не сталь, а более прочные и легкие углеродные нанотрубки. Правда, самая длинная из созданных нанотрубок имеет высоту всего около двух футов (60 см), поэтому ученым придется найти способ добавить еще 22 000 миль (35 405 км) высоты.

2. Удар молнии. Хотя тросу не страшны сильные ветры, экстремальные погодные явления все же могут представлять опасность для космического лифта, предостерегает Джонсон:

«Прямой удар молнии в трос, возможно, разрушит его. Поэтому местоположение космического лифта должно быть выбрано так, чтобы свести к минимуму количество ожидаемых ударов молнии, и могут потребоваться дальнейшие исследования по смягчению последствий удара молнии».

3. Космические террористы. Нельзя отрицать, что космический лифт может подвергнуться высокому риску террористической атаки. Скорее всего, возникнут «сложные вопросы» относительно безопасности лифта. Джонсон спрашивает:

«Кто будет защищать его от террористических атак?».

Однако, по словам эксперта, размещение троса на плавучей платформе «в сотнях миль в море» сделает технологию «труднодоступной» для нападения.

4. Политический характер. Джонсон предупреждает, что самые большие препятствия строительству космического лифта носят скорее «политический», чем технический характер.

«Двойное назначение космического лифта означает, что страны будут рассматривать его как средство достижения военного господства в космосе, что может привести к дестабилизации».

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

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