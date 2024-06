Verge: Microsoft выпустит ремастер первой Halo 2001 года для PS 5

Microsoft ведет разработку ремастера Halo: Combat Evolved, первоначального эксклюзива Xbox 2001 года. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на журналиста Тома Уоррена.

Проект находится на ранней стадии, разработчики рассматривают возможность выпуска игры на PlayStation 5, но окончательное решение пока не принято.

Компания Microsoft запустила программу Project Latitude, которая направлена на перенос эксклюзивных игр Xbox на другие платформы. В рамках этого проекта уже были успешно выпущены Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves и Grounded. В будущем планируется выпуск Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Mythology, Starfield и Senua’s Saga: Hellblade II. Однако игры Gears 6, Fable и South of Midnight останутся эксклюзивами Xbox Series X/S.

Презентация Xbox Games Showcase 2024 запланирована на 9 июня. На мероприятии будут представлены новые игры от внутренних студий Microsoft, а также портативная версия консоли Xbox. Трансляция начнется в 20:00 по московскому времени.