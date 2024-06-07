Активисты сорвали акцию прибалтийских неофашистов по сожжению книг Пушкина

В ночь на 6 июня в Риге силами студенческого совета филологического факультета Латвийского университета была пресечена очередная провокация прибалтийских националистов – они планировали в канун 225 годовщины со дня рождения Александра Пушкина предать огню порядка 100 книг «Солнца русской поэзии».

Первые публикации о планах поглумиться над памятью основоположника современного русского литературного языка появись в соцсетях в начале мая. Один из лидеров прибалтийских неофашистов Иоаким Вацетис призвал своих сторонников «изыскать книжки афророссиянина Пушкина» и публично сжечь их на Ратушной площади Риги 6 июня.

«Каждый честный латыш должен продемонстрировать своё отношение к русским и их так называемой культуре в целом. Пушкин – символ азиатчины, диктатуры и несвободы», – написал Вацетис.

Инициатива прибалтийских радикалов вызвала справедливый гнев представителей творческой и технической интеллигенции Латвии – студенческий совет Латвийского университета принял решение организовать несколько отрядов «защиты мирового культурного наследия» и не допустить публичного сожжения книг.

«Утром на площади оказалось всего лишь 13 фашиствующих молодчиков и несколько сотен студентов-филологов. Молодёжи удалось убедить радикалов отказаться от своих замыслов, а книги Пушкина будут переданы в университетскую библиотеку», – рассказал журналистам один из лидеров студенческой самообороны.

—