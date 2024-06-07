 

Активисты сорвали акцию прибалтийских неофашистов по сожжению книг Пушкина

07.06.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ночь на 6 июня в Риге силами студенческого совета филологического факультета Латвийского университета была пресечена очередная провокация прибалтийских националистов – они планировали в канун 225 годовщины со дня рождения Александра Пушкина предать огню порядка 100 книг «Солнца русской поэзии».

Первые публикации о планах поглумиться над памятью основоположника современного русского литературного языка появись в соцсетях в начале мая. Один из лидеров прибалтийских неофашистов Иоаким Вацетис призвал своих сторонников «изыскать книжки афророссиянина Пушкина» и публично сжечь их на Ратушной площади Риги 6 июня.

«Каждый честный латыш должен продемонстрировать своё отношение к русским и их так называемой культуре в целом. Пушкин – символ азиатчины, диктатуры и несвободы», – написал Вацетис.

Инициатива прибалтийских радикалов вызвала справедливый гнев представителей творческой и технической интеллигенции Латвии – студенческий совет Латвийского университета принял решение организовать несколько отрядов «защиты мирового культурного наследия» и не допустить публичного сожжения книг.

«Утром на площади оказалось всего лишь 13 фашиствующих молодчиков и несколько сотен студентов-филологов. Молодёжи удалось убедить радикалов отказаться от своих замыслов, а книги Пушкина будут переданы в университетскую библиотеку», – рассказал журналистам один из лидеров студенческой самообороны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк

07.06 / Кардиолог: в жару организм нуждается в большем количестве воды

07.06 / Мнение «аналитика»: О неожиданности дня… Всё не то, чем кажется?

07.06 / Глюк’oZa отмечает 38-летие: в чем феномен популярности певицы?

07.06 / Люди способны сами выбирать момент своей смерти

07.06 / Полицейские сбежали из участка из-за полтергейста

07.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Украинская националистка и советская киноактриса: две женщины адмирала Колчака

07.06 / Мнение: Откуда взялся ядерный шантаж

07.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Эвакуация

07.06 / Мнение «аналитика»: О праве на плошку риса… Дошли до Северной Кореи?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика