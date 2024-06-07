Мнение «аналитика»: О праве на плошку риса… Дошли до Северной Кореи?

Ну, что — можно поздравлять. Теперь гражданам, в первую очередь — горожанам, плошка горячего риса в день гарантирована. А если его нет, то хотя бы бобов или овсянки. Раз в день, в порядке живой очереди.

И — нет. Это не Северная Корея, а немножко северо-западнее.

Так немецкие власти готовятся к… войне с Россией.

Таблоид Bild узнал план Германии на этот случай. Согласно ему, войска #НАТО будут переброшены через всю страну на «восточный фронт», где в авангарде будут немецкие силы. Власти смогут отдать приказ о срочной эвакуации из ряда районов страны, при этом запрещено разделять семьи. Также немецкое правительство сможет обязать компании производить товары только для нужд обороны. Больницы в свою очередь должны быть готовы к «внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени».

Наконец, власти обязаны хранить пшеницу, рожь и овёс на секретных складах. В Германии также будет создан чрезвычайный резерв (рис, бобовые) для обеспечения населения, преимущественно в городских центрах, одним горячим обедом в день. Это также следует из документа.

Гм… А ведь ещё недавно они собирались «побеждать» Россию.

Теперь же задумались о том, как прокормить сограждан.

Ну ведь «д…, б…»?

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