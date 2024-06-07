 

ТЕСТ для настоящих любителей фильма “Москва слезам не верит”

07.06.2024, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Картина Владимира Меньшова стала лидером кинопроката 1980 года – в Советском Союзе ее посмотрели 90 млн зрителей. Спустя год лента получила “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке” и госпремию.

Простая история трех провинциальных покорительниц Москвы, снятая по сценарию Валентина Черных, полюбилась зрителям и разошлась на цитаты. И по сей день фильм с удовольствием пересматривают люди разных возрастов, относясь к его героям как к родным и любимым людям.

Проверьте свое знание к деталям картины при помощи нашего теста.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Бритни Спирс после скандала отправилась на отдых с бывшим любовником

06.06 / Reuters: США ожидают военно-морские учения РФ в Карибском бассейне

06.06 / Опаснее войны и смертельнее терроризма — CBS News о загрязнении окружающей среды

06.06 / Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу

06.06 / Великобритания не готова к третьей мировой, заявил глава британского Генштаба

06.06 / Генерал Хуят – украинцы хотят мира, но Запад толкает нас к величайшей катастрофе XXI века

06.06 / На закрытых встречах Байден демонстрирует признаки умственного упадка

06.06 / На выборах Байдену припомнят Украину и Израиль

06.06 / Америка несёт другим народам лишь смерть и разрушения

06.06 / Глава Нацобъединения – воинственная позиция Макрона толкает Францию к прямому столкновению с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика