Мнение: Письмо: “Смуглая кожа – самая красивая на Земле”

Установка на равенство помогает не только не косячить.

Не сливаться она тоже помогает.

Вот в этом письме – хорошая девушка то и дело сливается (у нее и векторы косяков есть, но они – следствия сливов), потому что забывает про установку на равенство, а может быть не очень хорошо понимает, как эта установка важна.

Давайте посмотрим, здесь и в ТГ.

ksuxxovisna

Здравствуйте уважаемая Эволюция. Я пишу еще раз письмо, вдруг оно будет полезно читателям и будет шанс на разбор.

Вероятно, то что происходит, похоже на мою аддикцию. Но этот человек мне пишет и в какие-то моменты получалось отлепить свое внимание от него, но как только это удавалось, он мне писал вновь и я сливалась.

И есть ощущение, что это какой-то замкнутый круг и я не могу расставить все точки над i в этой ситуации.

Я не инициирую ничего, он сам пишет, и выкинуть его из головы не получается.

(Она отрицает свои инициативы, потому что хочет верить, что ему больше надо. Как установка на равенство помогла бы ей? Отвечайте, когда дочитаете)

И вероятно из-за этого все заканчивается моими сливами.

Мы познакомились с ним на СЗ около год назад.

Ему 29, он на год меня младше. М. очаровал меня с первых минут. Его волнистые, длинные черные волосы, карие глаза и смуглая кожа- все это выглядело волшебно.

Я написала ему, завязалась переписка и он пригласил меня гулять.

Мы посидели в ресторане, и потом он ненавязчиво предложил мне поехать к нему. Я согласилась.

Это была буря, безумие. Было ощущение, как будто он занимается сексом как будто в последний раз.

(Этот парень – мелкий хищник. Он любит секс и скорее всего умеет им заниматься, а главное не жалеет на это сил. Она же решила, что его пыл связан не с темпераментом, а со страстью. Про любовь она не подумала, но про страсть и особенную мотивацию – да. Как установка на равенство открыла бы ей глаза?)

Потом я поехала домой, потому что решила, что дома спать комфортнее.

Я думала что это был секс на один раз. Такой великолепный секс.

(Здесь у нее диссонанс. Почему она так подумала?)

Но утром он написал- не хочешь приехать? Посмотрим фильмы, проведем вместе этот день. Я была этому очень рада и приехала к нему. Мы провели хорошо этот день, много говорили, смотрели фильмы, было здорово.

Так, мы стали встречаться каждые выходные. Оказалось, что он начальник в международной компании, родом из богатой семьи из г. Дакки. Учился здесь и работает. За 3 года стал начальником.

(Дакка – город в Бангладеш, население там преимущественно очень бедное. Несмотря на то, что автор – хорошая девушка, все-таки она подумала, что этот парень – из третьего мира и Москва для него – приз)

Говорил мне, что сделал у себя в городе приют для животных, сдает кровь для тех, кто в ней нуждается. Любит животных и старается всем помогать. Он производил впечатление очень милого и доброго парня.

(Ей немного жалко его. Ей жалко милых и добрых. Как установка на равенство помешала бы этому?)

Но вот с девушками, говорил он, не получается- за все 5 лет что он тут, у него длились отношения максимум пол года. Я спрашивала- почему?

(Колпачки для него – привычный инструмент. А автор охотно растит корону Спасательницы. И вот установка на равенство – это лучшее противоядие от такой короны. Поясните?)



Он отвечал- одна хотела детей, вторая была намного старше, третья была слишком юной, четвертая жила далеко и они не регулярно могли встретиться, пятая- выносила мозг.

Так же говорил что все друзья уже женились и завели детей, только он один все никак.

Я надела на него колпачок бедняши и подумала- как же он мне нравится. И что я- то не буду выносить ему мозг, а постараюсь показать, что не все девушки холодные и равнодушные, или скандалистки, какими мне он их описывал.

8 марта он не подарил мне цветов, я и не просила, но он извинился и сказал, что не любит романтику и цветы, и хочет подарить что то более практичное. Спросил- чего бы ты хотела? Я никогда не дарил девушкам подарки. Я сказала что приятно просто внимание. В итоге он подарил шкатулочку для украшений и мы пошли в ресторан.

Через некоторое время он попросил меня помочь ему с оформлением страхового полиса и мы ездили его оформлять. Сказал, что за все 5 лет никто не помог ему с этим. Я опять жалела его и говорила- ты можешь на меня рассчитывать, я помогу тебе всегда и во всем.

Параллельно с этим он стал говорить такие вещи- а что будет, если я уеду? Я отвечала как дура- я порву твой паспорт!

Было ощущение, что я слишком много всего для него делала, как будто он маленький ребенок, а я его мама. Я стала замечать, что у него появилась какая то нервозность и агрессия, он говорил мне- как я зол, горячую воду отключили! Или- подчинённые такие идиоты! и про себя говорил- я ненавижу свою кожу, была бы она белая, я бы добился большего. Я отвечала- как он может так думать? ведь его смуглая кожа- самая красивая на земле.

(Все-таки она сочувствует ему, что он коричневый, ведь права коричневых ущемляют. Надо помнить, что темнокожим и коричневым людям довольно легко выращивать у белокожих людей корону Спасателя. Чем отличается нормальное сочувствие от такой короны?)

Но так же она стала перенаправляться на меня- я не правильно произнесла английское слово, я не так нарезала зелень, и так далее.

Потом у него должна была быть операция на глазах и я ходила с ним по врачам, договаривалась обо всем.

Я думала- ну ок, раз такое дело, сейчас помогу ему в последний раз и все.

Но каждый раз я шла от него как будто под кайфом после секса. И каждый новый день с ним я старалась его развлечь, предлагала съездить с ним в интересные места, показать ему что то, чего он не видел в Москве.

(Про кайф от секса следует сказать особо. Он скорее всего очень способный от природы, но все-таки имеет значение влюбленность автора и ее очарованность им. Снизить зависимость от секса с мелким хищником не сложно, если снять корону. В случае с автором – корону Спасательницы. Без короны его очарование будет вполне терпимым и фигуры других мужчин смогут конкурировать с ним. А так автору нашему приходится очень нелегко)

Так же, он иногда спрашивал- почему ты так рано уезжаешь? почему ты все время занята? А я наоборот, старалась не грузить его собой.

(Вот это – векторы косяков, которые она допускает, чтобы “компенсировать” сливы. В ответ на его претензии, что мало внимания, мало времени вместе, мало общения, надо выдвигать встречные претензии, например, говорить, что в отношениях мало серьезности и перспективы. Отвечать что-то вроде “дома спать комфортней” – вектор косяка. Отвечать “не хочу тебя грузить” – вектор слива. Понятно то и другое?)

Но дальше он продолжал меня критиковать, придираться, обижаться. Претензий и критики стало очень много.

Однажды я решила- я так больше не могу.

Я ему написала вечером- мне нужно тебе кое что сказать. Он мне- что? У меня сейчас будет сердечный приступ! У тебя появился другой? Я- нет, просто я завтра скажу.

Я купила билеты в Сочи, нашла там работу, договорилась со всеми.

(Она решила сделать что-то вроде смелой пики, но получится косяк)

Утром приехала к нему, набралась смелости и стала говорить: мой милый, дорогой, я приняла решение расстаться, потому что я вижу, что ты не счастлив со мной. Я не хочу что бы ты был несчастлив, я желаю тебе счастья, и потому прощаюсь. Спасибо тебе за все.

(Она попыталась сделать экологичный уход, но, к сожалению, получился наполовину косяк, еще и с манипуляцией. Намерение автора хорошо понятно и даже форма обращения выглядит симпатичной, но в контексте того, как она это подготовила и как подгадала – косяк. Объясните почему?)



Он- что? У тебя появился другой? Я- нет

Он- точно? Я- да. Так почему же ты решила уйти? Я- потому что я вижу, что ты не счастлив. Он- почему??! Я счастлив!

Почему же тогда ты на меня кричишь и критикуешь?

Он- прости меня, я не буду, клянусь!

Я- Я знаю, что ты жалеешь меня, не надо. Стала уходить, но он сжал меня и сказал- нет, я тебя не отпущу. Держал меня, я пыталась вырваться, но он не отпускал. Потом сказал- обними меня. Я обняла и расплакалась. Он сказал- давай ты отменишь билеты в Сочи. И я осталась. Дальше у нас был секс и на этой прекрасной ноте после секса я поехала домой.

(Несмотря на то, что у нее наполовину получился косяк, та часть, что оказалась в границах, там где он был виноват, подействовала на него как шокер. Он отрефлексировал ее значимость и СЗ ее поднялась в первый момент как от пики. Но “пика” получилась такой кривой, что дальше значимость ее начнет снижаться, а его значимость будет расти)

Следующий месяц он был внимательным и добрым, но в то же время каким то отстранённым. Общался со мной мило но прятал от меня телефон. А я бесилась. Спрашивала- ты там с девочками общаешься? Он отвечал- не думай об этом. После череды его общения на сайте знакомств и моей гневной реакции он опять начал критиковать меня.

В итоге моя нервная система так расшаталась, что начались панические атаки. Я понимала, что уже не в силах уйти, а что делать- не могла придумать.

И я поехала в клинику неврозов, потому что больше не могла так.

(Она расшаталась, потому что испытывала обиду и одновременно очень боялась его потерять. Это изнурительно, и этим отношения с мелкими хищниками действительно опасны)

Я предложила ему расстаться.

Он спросил- ты хочешь расстаться? Я- да. Он ничего не ответил.

Через 2 недели он пишет как ни в чем не бывало- давай заведем котенка? Я- мы же расстались. Он- ну давай хотя бы дружить? Я- не могу. Через неделю он пишет- давай займёмся сексом? Я- не могу.

Я думала- какая дикость.

Сказала- я отдам тебе подарок и все. У него было накануне др. Я приехала, отдала ему подарок, он поблагодарил меня и предложил напоследок заняться сексом. Я опять подумала- это дичь. Мы расстаемся а он мне предлагает потрахаться напоследок. Но я согласилась, потому что хотела его.

(Она рассталась с ним, потому что дошла до истощения. Но она никак не может признать его власть над собой, свою слабость перед ним, свою зависимость, его силу. Поэтому продолжает жалеть его и дарить подарки. Корона Спасательницы ее после расставания даже подросла, а каждый его звонок в ее воображении превращается в огромный горячий шар от страдающего волчонка. Она не видит, что он просто дразнит ее и играет с ней как котенок с замученной мышью. Как установка на равенство защитила бы ее?)

После этого я ушла а он написал- спасибо большое за подарок и за всю ту помощь, что ты мне оказала.

Я не могла поверить, что мы расстались.

(Конечно, ведь она надеялась, что он не отпустит ее и исправится. Она не полностью, но все-таки немного блефовала)

Через месяц рыданий во мне проснулась дикая злость. Я нашла работу гораздо лучше той, что была, поступила в институт.

Я думала о нем. В инстаграме он постил цитаты- ты уже не молод, позволь хоть кому нибудь тебя любить.

Я пыталась его забыть, но не могла.

Всё было как в тумане. Я как робот работала.

После (о ужас) я переспала с африканцем, думала, хороший секс перебьет все чувства. Но это было так отвратительно, что ко мне прикасается не он, что я решила так больше не делать.

(Она думает, что белокожие мужчины уступают коричневым в сексуальности, а темнокожие может быть превосходят. Очень смешной расизм-наоборот)

Ходила на свидания, некоторые предлагали встречаться. Я не могла.

Потом, я решила сменить работу и найти ещё лучше.

Нашла работу в йога- центре, который организовал молодой индус.

Этот индус был симпатичным и неприступным и я решила с ним пофлиртовать. Через 2 дня он сказал- ты мне нравишься и я хочу тебя финансово обеспечивать. Я ответила- спасибо, ты мне нравишься тоже, но не из за денег. Он пригласил в ресторан. Я говорила- я не хочу совмещать рабочие отношения и личные и поэтому давай я буду просто работать у тебя. В итоге всегда, когда я приходила на работу, он говорил- пойдем просто посидим в ресторане. Он был очень богат. Мы сидели, общались. В итоге я ему сказала, что у нас не получается работать. Прости и лучше мне найти новую работу. В итоге я уволилась, а он все продолжал мне писать. Звал просто пообщаться.

В то время мне написал М- привет. Я не верила своим глазам. Я ему не ответила. Потом ещё раз написал привет и удалил.

Я пошла с индусом в кафе а сама думала о бывшем. Мы сидели в кафе общались, он говорил мне, что это судьба, что он хочет быть со мной. В итоге мы поехали на его шикарной тачке к нему домой. Там был секс. И я хотела что то почувствовать, но после секса почувствовала только такое дикое отвращение, что хотелось что бы меня вырвало.

(У нее успехи с другими мужчинами. Это возможно, ведь ее уход от М. – поступок ради самоуважения, ради самосохранения, а поле такое очень любит. Но она не использует волну для того, чтобы оторваться, она использует ее чтобы подрастить свою корону Спасательницы. Опишите это)

Думала, что жизнь меня ничему не учит. И думала о М. На эмоциях я написала ему- привет и удалила. На следующий день М. написал- привет, как ты? Как твои дела? Я- все хорошо, спасибо.

Он- где ты сейчас? Я- на работе. Во сколько заканчиваешь? В 6. Не хочешь встретиться? У меня долгое время не было секса, если ты свободна, давай им займёмся, что скажешь?

Я ответила- не могу, спасибо. Но я хочу увидеть тебя, на 5 минут. Если ты свободен, мы могли бы встретиться.

Он спрашивал- почему не можешь? Ты замужем или что?

Я- не могу сказать.

Он- почему?

Потом он написал- ок, приезжай.

Эй, ты приедешь?

Я молчу.

Он- Приезжай. Стал звонить

Я не ответила. Он отправил грустный смайл.

Утром я написала- извини что не отвечала, не могла вчера. Я могу завтра.

Он- а я завтра не могу. Тогда я сам напишу тебе, когда могу.

На следующий день я написала- прости, это была глупая идея нам встретиться, извини за то, что я написала это.

Он- почему глупая, ты не хочешь?

Я- не знаю.

Он- дорогая, у тебя все ок с головой?

Приезжай. Бросай все и приезжай. Я не ответила.

(Тут они типа играют друг с другом, игра “царь горы”: кто наверху. Но он легко ее обыгрывает. Понятно почему?)

В мой ДР который был через 2 недели он написал- поздравляю тебя, желаю тебе счастья и что бы все твои мечты сбывались.

Я- спасибо тебе большое. Он поставил огонек на сообщение.

В новый год я написала поздравление, он ответил спасибо и пожелал всего самого лучшего, отправил сердечко.

1 января он написал- какой у тебя план на сегодня? Я сказала- с завтрашнего дня 8 дней мне нужно работать, я хотела немного сегодня отдохнуть. Он- ок. Потом опять он писал- что ты сегодня делаешь? Я- у меня сегодня работа. Он- окей. Через две недели я ему написала- у меня завтра выходной. Он- поздравляю. Больше ничего не писал. Прошел день. И меня накрыло.

Я думала- ну все, профукала возможность встретиться. Нужно было сразу написать- нет, спасибо на предложение секса и больше не писать, или если уж написала, хочу тебя видеть- встретиться, не затягивая.

Я написала- ты не хочешь встретиться?

Один день он не отвечал. Потом ответил- когда? Я сказала- будешь ли ты свободен в субботу? Он- может быть.

Суббота. Я пишу- доброе утро. Он- доброе утро. Где ты?

Я- я буду свободна скоро и к 3 смогу приехать.

Он- почему так поздно? Я- нужно сделать пару дел. Ты встретишь меня у метро?

Он- слушай, я сегодня не могу. Ко мне приезжает хозяин квартиры и мне нужно убираться, окей? Я- окей.

Через неделю он пишет- ты когда будешь свободна? Я скинула ему рабочий график. Он говорит- давай в субботу, у тебя как раз будет выходной. Я- давай.

В итоге в субботу я ждала сообщения от него. Он ничего не написал и я тоже и мы не встретились. Через неделю я написала- я хочу тебя.

Он ответил жалобным потоком сообщений, что его выселяют из квартиры, он уже неделю пытается что то найти и могла бы я ему помочь. Я- да, конечно! Давай поищем варианты.

Он- ты можешь завтра приехать? Я- да.

Я приезжаю к нему и вижу холодный и отстраненный взгляд. Мы сидели, искали. Я нашла несколько вариантов, со всеми договорилась. Он стал радостным, сказал- спасибо! Давай делать бизнес. Я- какой?

Он- любой.

Потом он стал спрашивать меня- расскажи о своих отношениях, что у тебя было за это время. Я сказала, что была пара романов, но я не любила этих людей и рассталась с ними. Он- почему ты не ищешь себе другого? Я- не хочу.

Говорю- а ты расскажешь? Он сказал- да

Сказал- помнишь, ты написала что хочешь меня? Я- да. Он- что ты имела ввиду? Я- то, что я тебя хочу. Он стал рассказывать что переспал с девушкой после того как мы расстались и она сразу ушла а он почувствовал себя использованным. А сейчас он нашел девушку. Она мусульманка и с ней сексом нельзя заняться. А у него секса нет. Я сидела, смотрела на него и была в шоке. Но старалась не показывать своих чувств. Он- ты в шоке? Я не ожидал такой реакции. Я не думал, что ты будешь в шоке. Прости что я ранил твои чувства. Я быстро стала собираться и уходить. Он- значит ты не поможешь мне снять жилье? Я- ок. Помогу.

(Этот “милый добрый парень” довольно жесток. Но она сама дала ему обширное красное поле для такой жестокости. Понятно как?)

Мы хотели завтра поехать, договориться с арендодателями. В итоге вечером он написал- ты доехала? Я- да. Он- а можешь ещё вот этим людям позвонить? Может быть с ними получиться договориться тоже. Я- не могу. Я не дома. Он- а где? Я- поехала по делам.

В итоге вечером у меня случилась страшная истерика. Мои руки тряслись. И в 4 часа ночи я ему написала в состоянии аффекта- прости, мне очень плохо, я была в шоке. Я не смогу завтра поехать с тобой.

(Понятно, почему у нее случилась истерика? Она получила самый настоящий и очень сильный энергетический удар. Но она сама подставилась. “Подставилась” – то есть открыла ему КП для такого удара)

Видела, что на сайте знакомств он был недавно в сети.

Он утром написал. Я не ответила

Потом написала- ок, я поеду с тобой, но один раз и на этом все. Он- прости, я не знал что я тебя ранил. Я- ты не ранил. У тебя 2 минуты что бы решить, ехать мне с тобой или нет. Он- а ты сможешь улыбаться и выглядеть спокойно когда будешь общаться с людьми? Я- нет. Он- тогда лучше не надо. Я- гуд бай.

Он- прости пожалуйста, я не хотел ранить твои чувства

Я удалила всю переписку

На следующий день я пожалела об этом

Я написала ему- прости меня пожалуйста, у меня было много глупых чувств. Я не хочу что бы ты остался без дома. Если тебе нужна будет моя помощь, я договорюсь с арендодателями.

Он ответил- спасибо тебе.

Он попросил помощи. Я стала ему помогать. Целый день договаривалась с арендодателями, вечером он говорил- спасибо большое. Тем же вечером я написала что мне снился сон, как мы занимаемся сексом и что я хочу его до безумия. Он ответил- давай будем сейчас дружить? Я не могу думать ни о чем, кроме квартиры, помоги мне. Я сказала- значит ты меня не хочешь? Он ответил- я в отношениях сейчас. После я сказала, что я ужасно его хочу, и если он нет, то прости пожалуйста, я не могу тебе помочь. На следующий день он писал- привет.

(Увидели, как он изящно опустил ее до того, что она стала готова покупать у него секс за свои услуги и умолять его о том, от чего сама отказалась раньше, желая себя защитить и спасти? Как он это сделал? И главное, как она сама быстро дошла до такой уязвимости?)

Я- я не монстр, и если тебе вообще будет некуда идти, то можешь остаться у меня на какое то время, это все, чем я могу тебе помочь, в остальном пусть девушка помогает. Он ответил- она не может помочь, у меня проблемы с девушкой. Я не ответила. Он написал вечером- что делать, я ответила- не знаю.

День он мне не писал, на следующий написал- давай встретимся. У меня больше нет отношений. Я- что ты имеешь ввиду? Он- то, что у меня больше нет отношений. Я- я приеду завтра. Он- окей, супер.

Я приехала. У него не было того холода в глазах, какой был на предыдущей встрече. У нас был секс. Дальше я стала договариваться с арендодателями. Параллельно видела, как ему пишут две девушки, тоже помогают ему в этом.

На следующий день я опять приехала, мы продолжили. Потом поехали смотреть комнату, зашли в кафе, поели. Он говорил мне- в России я не видел ни одной доброй девушки (весь его дом завален подарками, все ему помогают).

И еще сказал- я чувствовал себя использованным в тот раз.

Мы приехали к нему, теперь он стал уже сам инициировать секс.

Я подумала- ну все. Это какой то сюрреализм, в стиле артхауса. Вот сейчас с ним пересплю, и все. Хватит этой дичи.

(Он инициировал и все-таки расплачивался с ней сексом)

Мы переспали, посмотрели фильм, я обнимала его и думала- ой боженьки, как же я дико сливалась, как пытала его с сексом, это же уму не постижимо! А в ответ на его дикие косяки не уходила а выслуживалась перед ним как преданная собачка.

Я поцеловала его и поехала домой.

Я решила- буду работать, найду себе нормального парня. Меня отпустило.

(Она все-таки сняла корону Спасательницы в какой-то момент и ее отпустило. Могла бы сделать это раньше и не такой дорогой ценой)

Работала, нашла парня.

В итоге, не долго мы с ним провстречались, и тут мне опять пишет М.

Как твои дела? Помнишь подарок, который ты мне подарила. Не хочешь сходить вместе со мной? (Я подарила коробочку впечатлений, там можно выбрать что-то по деланию, есть занятия на одного и на двоих). Я сказала- может быть. Он- хорошо, тогда я напишу.

Через несколько дней пишет- как ты? Чем сегодня занимаешься? Не хочешь посмотреть новую квартиру? Ты знаешь, дочь арендодателя тоже зовут Ксения и если бы не ты, мы с другом бы не сняли такую хорошую квартиру. Я написала- здорово, я так рада, что тебе там хорошо. Он- приедешь? Я- может быть. Он скинул адрес и вечером после работы я поехала к нему. У него дома он стал инициировать секс, а я не была к этому готова. Я подумала- да боже, я только избавилась от аддикции. Но в процессе я не смогла устоять. И вот, у нас был 2 раза секс. После он написал- спокойной ночи, и все.

(Почему она опять корону надела, как думаете?)

Потом написал, через несколько дней- мы решили с друзьями пойти летать на параплане, я по твоему подарку, а они заплатят. Ты не хочешь тоже? Я- нет, спасибо, я боюсь)) он ответил- окей.

Я не понимаю, во что он меня втянул.

Я только понимаю, что секс с ним, это то, против чего я не могу идти. Я хочу с ним отношений. Но получаются какие-то сливы. И возможно я слишком много себе надумала, и он просто меня использует. Ему так удобно. Я не понимаю, как убрать его из головы, или может быть тут есть хотя бы небольшой шанс?

(Шанс на спасение Волчонка Недолюбленного?)