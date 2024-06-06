Мнение: Вымирание Евросоюза, подача в суд на родителей в Германии и немецкие методы воспитания

1. Европа, как и США, вымирает. При этом в США естественная убыль населения (из-за превышения смертности над рождаемостью) пока что ещё компенсируется притоком мигрантов, пусть и с чуждой Америке культурой. А вот в Евросоюзе население в 2023 году уменьшилось с 453 до 448 миллионов человек, то есть примерно на процент, и это с учётом 2,5 миллионов иммигрантов, прибывших в ЕС за год (ссылка).



Европейские страны в последнее время одна за другой, год от года ставят антирекорды рождаемости. В целом по ЕС индекс фертильности составляет около 1,4 ребёнка на женщину, как в России.

Однако у нас пока ещё сохраняются значительные внутренние трудовые резервы, связанные, например, с повышением эффективности труда, безработицей среди молодёжи в некоторых наших южных регионах, а также с реформой по повышению пенсионного возраста, которая сейчас продолжается. А вот в Германии, например, пенсионный возраст уже 67 лет, как для мужчин, так и для женщин, и повышать его далее особо некуда (европейская медицина хоть и развивается, но кардинально продлить долголетие и трудоспособность пока неспособна).

2. К вопросу о том, почему на исправление демографической ситуации в Германии и Европе рассчитывать особо не приходится. Апрельская новость (ссылка 1, ссылка 2):



Бундестаг Германии разрешил гражданам этой страны менять биологический пол раз в год. Для этого не нужны дорогостоящие хирургические вмешательства. Достаточно устного заявления в государственных органах.

Парламент Германии принял «Закон о самоопределении», разрешающий менять пол один раз в год. Нововведение вступает в силу с 1 ноября 2024 года, сообщает Spiegel online.

Для смены пола достаточно зайти в германский ЗАГС и устно заявить о своём желании. Письменное заявление требуется для детей младше 14 лет. За них пол поменяют родители.

Кстати, если школьник, ставший жертвой транспондерной пропаганды, потребует от родителей сменить ему пол, а те откажутся, то он начиная с 14 лет сможет подать на родителей в суд.

3. Крик души русскоязычной матери девочки-школьницы. Семья уже 8 лет живёт в Германии, и женщина сравнивает это с прохождением компьютерной игры на уровне «кошмар» (nightmare). Осторожно, по ссылке много непечатной лексики.

Краткий пересказ: родительница забыла дать девочке спортивную сменную обувь в школу. Ту посадили и заставили писать «Я принесу с собой спортивную обувь», и так целый лист, одной и той же фразой. А когда у девочки закончились чернила в ручке и она начала писать карандашом, на неё наорали и заставили всё исправлять. Ещё история: когда для заголовка плаката девочка с матерью использовали маркеры и гелевую ручку, аккуратно вывели буквы, их обвинили в том, что заголовок напечатан на принтере. При этом опять потребовали обязательно писать чернилами, как будто на дворе середина 20-го века, а то и вовсе 16-й век…