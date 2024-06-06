Рупор кремлевской пропаганды: Новый федеральный округ
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Глава Запорожской области Балицкий сообщил, что планируется в ближайшее время создать новый федеральный округ, куда войдут Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожской области. Проект сам по себе не нов, обсуждается уже не первый год.
Само собой, часть оккупированных врагом территорий федерального округа еще предстоит отвоевать.
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Источник: Colonel Cassad
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