Рупор кремлевской пропаганды: Новый федеральный округ

Глава Запорожской области Балицкий сообщил, что планируется в ближайшее время создать новый федеральный округ, куда войдут Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожской области. Проект сам по себе не нов, обсуждается уже не первый год.

Само собой, часть оккупированных врагом территорий федерального округа еще предстоит отвоевать.

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